El Gobierno destaca que Cantabria registra en julio "el mejor dato de afiliación de la serie histórica"

Archivo - El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti. Imagen de archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ve "muy positivos" los datos de empleo de julio, con "el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social de la serie histórica" al alcanzar los 248.580 trabajadores.

"Nunca ha habido más afiliados en Cantabria en un mes de julio", ha subrayado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti (PP).

También ha puesto en valor que Cantabria ha sido donde más creció el empleo en julio en términos porcentuales, un 2,39 por ciento respecto a junio, al sumar 5.795 afiliados y ello frente a un incremento mensual del 0,19% a nivel nacional.

Según ha indicado Arasti, el número de afiliados en los dos últimos años se ha incrementado en 9.582 --un 4%-- y en 12.757 (+5,4%) en comparación con julio de 2023.

EL MEJOR DATO DEL PARO EN JULIO DESDE 2008

Y respecto a los datos del paro, ha destacado que Cantabria ha registrado el mejor dato en un mes de julio de los últimos 18 años (desde 2008), con 26.355 personas desempleadas.

Además, ha valorado que Cantabria ha cosechado "el tercer mejor dato nacional" en términos mensuales, ya que hay 250 desempleados menos (-0,94%) frente a la media española, que se ha incrementado en 0,85%. La región se sitúa así, junto a Andalucía y Extremadura, entre las tres únicas regiones donde ha disminuido el paro.

También ha recalcado que el paro haya disminuido tanto en hombres como en mujeres, así como en todas las franjas de edad y en todos los sectores.

"En mujeres es el mejor dato en un mes de julio en 18 años; el mejor dato en un mes de julio desde 2011 en mayores de 45 años, y el mejor dato en un mes de julio en este siglo en menores de 25 años".

Por sectores, el Gobierno ha indicado que se ha registrado el mejor dato de paro en un mes de julio en la industria, la construcción y la agricultura, mientras que, en el caso de los servicios, es el mejor mes de julio después de 2010.

Por otro lado, Arasti ha resaltado que, en comparación con junio de 2023, el paro ha descendido casi un 12% (11,52%), con 3.430 personas menos desempleadas, y lo ha hecho en todos los sectores.

AUTÓNOMOS

Además, el titular de Empleo del Gobierno de Cantabria ha puesto en valor que en julio los autónomos han crecido "respecto al mes y año anterior", hasta los 41.636.

Así, hay 88 nuevos autónomos más que en junio y 166 más que los que se contabilizaban en julio de 2025.

Se trata, según Arasti, de "unos magníficos datos que mantienen y consolidan la tendencia de los últimos meses, poniendo fin a la destrucción de empleo autónomo de las dos anteriores legislaturas", donde se perdían 116 autónomos al año de media.

"Los datos de paro y afiliación del mes de julio son muy positivos y continúa la tendencia que se viene produciendo como consecuencia del dinamismo del tejido productivo de Cantabria, así como de la confianza y certidumbre que el Gobierno regional está trasladando hacia el sector productivo", ha reivindicado a modo de conclusión.