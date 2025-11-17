El Gobierno destina más de 200.000 euros en ayudas para el cebo de terneros macho de las razas bovinas autóctonas

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha destinado más de 200.000 euros en ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas bovinas autóctonas entre 114 ganaderos de la región para sus explotaciones, de tal manera que se beneficiarán un total de 919 terneros, de los cuales 14 son de raza pasiega, 50 de raza monchina y 855 de raza tudanca.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de estas ayudas a la hora de estimular el cebo de terneros y potros machos de las razas bovinas y equinas locales amenazadas de Cantabria, vinculado a las modernas tendencias del consumo de productos de proximidad, "incentivando una práctica que precisa de ciclos más largos de cebo y cuya calidad no llega a ser adecuadamente retribuida por el mercado".

De igual modo, se fomenta una fuente alternativa de recursos para las explotaciones ganaderas que mantienen animales pertenecientes a las razas locales amenazadas de Cantabria, tanto de la especie bovina como equina.

Además, ha destacado que con esta línea de ayudas se contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Política Agrarias Comunitaria (PAC) dentro de un marco sostenible de desarrollo de las zonas rurales y de conservación del entorno medioambiental.

"Queremos incentivar prácticas de cebo y sacrificio asociado a la calidad de los animales", ha insistido Susinos, quien ha precisado que este tipo de ayudas representan "un estímulo adicional" a una producción local "de gran calidad" que está vinculada a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) u otras marcas de calidad y a las modernas tendencias del consumo de productos de proximidad.

La titular de Desarrollo Rural ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria de contribuir con estas ayudas a modificar la tendencia al cruce industrial de estas razas locales, animando su cruce en pureza, y ha explicado que representan un estímulo al engorde de terneros en pureza, de modo que deje ese valor añadido a las explotaciones en origen fomentando una fuente alternativa de recursos.