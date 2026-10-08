Archivo - El Gobierno destinará 2,5 millones a facilitar la contratación de jóvenes investigadores - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo e Innovación destinará 2,5 millones de euros a facilitar la contratación de jóvenes investigadores, tecnólogos, personal técnico y otros perfiles profesionales vinculados a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) a través del programa 'Personas Jóvenes Investigadoras', cuya convocatoria ha publicado este jueves el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La iniciativa, impulsada a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), tiene como objetivo favorecer la incorporación de talento joven a proyectos de investigación e innovación desarrollados en Cantabria y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad innovadora de las organizaciones que generan conocimiento y valor añadido en la región.

Las ayudas están dirigidas a personas de 16 o más años y menores de 30 que se encuentren desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el EMCAN y figuren en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Los contratos subvencionados deberán ser a jornada completa y tener una duración mínima de doce meses. Las ayudas financiarán los costes laborales y salariales derivados de las contrataciones, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las actuaciones financiadas deberán desarrollarse en ámbitos considerados estratégicos para el futuro económico y social de Cantabria, como la transición ecológica; la digitalización de servicios, la ingeniería y la ciencia de datos; el desarrollo y la innovación en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); la economía verde, incluidas las energías renovables, la eficiencia energética y el tratamiento de aguas y residuos; la industria agroalimentaria, y la sanidad.

Podrán ser beneficiarias las universidades, centros e instituciones sanitarias, institutos de investigación, centros tecnológicos y de apoyo a la innovación, otros centros públicos de I+D+i, centros privados sin ánimo de lucro y empresas públicas o privadas que desarrollen iniciativas de investigación e innovación y cuenten con un centro de trabajo en Cantabria.

Cada entidad podrá presentar una única solicitud, que incluirá las contrataciones previstas en el proyecto para el que se solicita financiación.

El número máximo de contratos subvencionables será de tres para las entidades del sector público institucional de Cantabria, seis para las empresas privadas y dos para las entidades sin ánimo de lucro. Las ayudas financiarán contratos de doce meses de duración a jornada completa.

La convocatoria incorpora criterios destinados a favorecer tanto la generación de empleo de calidad como la vertebración territorial y el desarrollo de la actividad económica en los municipios de menor población.

En este sentido, se valorará que el centro de trabajo donde se desarrolle la actividad subvencionada esté situado en un municipio cántabro de menos de 5.000 habitantes. También se tendrá especialmente en cuenta que la actividad principal de la entidad solicitante pertenezca a la industria manufacturera, uno de los sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico regional.

La convocatoria incorpora, asimismo, criterios relacionados con el empleo estable, la contratación indefinida de jóvenes, la igualdad entre mujeres y hombres y la implantación de sistemas de calidad vinculados a la I+D+i, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases.

Las solicitudes se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos. El plazo será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

'Personas Jóvenes Investigadoras' forma parte de las políticas activas de empleo del Gobierno de Cantabria y está integrado en el II Plan de Empleo Joven 2026-2028, dirigido a menores de 30 años.

Con esta medida, el Gobierno de Cantabria busca facilitar la inserción laboral de jóvenes altamente formados, favorecer la retención de talento y reforzar la investigación y la innovación como motores de crecimiento económico y generación de empleo de calidad.