El Gobierno ejecutará en 2026 en Bezana un depósito de agua en el Alto de San Mateo y un nuevo carril bici

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, se reúne con la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ejecutará en Santa Cruz de Bezana en 2026 un depósito de agua en el Alto de San Mateo y un carril bici entre la calle El Ferrocarril y Bezanía, con una inversión global que superará los dos millones de euros.

Así se lo ha anunciado este lunes el consejero de Fomento, Roberto Media, a la alcaldesa del municipio, Carmen Pérez, durante la reunión que ambos han mantenido para analizar las principales necesidades del municipio en materia de obras públicas, agua y medioambiente.

Así, Fomento ha redactado el proyecto de construcción del depósito de agua en el Alto de San Mateo, con una capacidad de almacenamiento de 1.200 metros cúbicos de agua, repartido en dos cuencos comunicados de 600 metros cúbicos cada uno, que cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

El consejero ha explicado que el proyecto ya está redactado y ahora hay que licitarlo para ejecutarlo en 2026. "Solo falta en estos momentos un informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico", ha indicado.

Por su parte, la alcaldesa ha mostrado su satisfacción por el compromiso de la Consejería de ejecutar este proyecto para poder solventar la "falta de presión de agua" para los vecinos de zonas como Maoño o Mompía.

Además, ha anunciado que la Consejería también está redactando, a solicitud del Ayuntamiento, el proyecto de construcción de otro depósito de agua en el barrio La Arnía de Soto de la Marina, ante el crecimiento exponencial de la población en la zona norte del municipio, sobre todo en esta localidad y San Cibrián.

Será un depósito de 2.000 metros cúbicos para el abastecimiento del citado barrio, que se ubicará junto al depósito existente, y que supondrá una inversión superior a los 1,3 millones de euros.

Por otro lado, el consejero se ha comprometido con la alcaldesa a construir en 2026 un nuevo carril bici entre la calle El Ferrocarril y Bezanía, terminación del carril bici del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), con una inversión de 871.443 euros, para poder conectar los dos tramos que existen actualmente en la zona.

OTROS PROYECTOS

Además, la Consejería va a ejecutar, a petición del Ayuntamiento, el primer parque infantil inclusivo del municipio que, con una inversión de 400.000 euros, se ubicará en Soto de la Marina. La alcaldesa ha avanzado que este parque se inspira en el paisaje de Costa Quebrada.

Media también se ha comprometido a redactar el proyecto de reforma del cruce entre la avenida Juan de Herrera, en la CA-302, y la calle El Ramos, en Azoños, con la construcción de una rotonda para mejorar la seguridad vial y la dotación de aceras para mejorar la seguridad de los peatones.

Finalmente, la alcaldesa ha solicitado el apoyo de Fomento para dotar al municipio de un corredor verde entre San Cibrián y Prezanes, en el margen norte del arroyo Palenque, con una inversión cercana a los 500.000 euros.

El consejero ha destacado que se trata de proyectos "muy necesarios" solicitados por los vecinos, que buscan mejorar su calidad de vida, y ha recordado que el Gobierno a va a ejecutar en este municipio 36 de las 212 viviendas de alquiler asequible que se van a construir en diferentes municipios de la región mediante un contrato público-privado y que en el caso de Bezana "siguen adelante con su tramitación y solo les falta la licencia municipal para empezar a construir".