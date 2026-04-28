El Gobierno estudiará celebrar un campeonato internacional de boxeo del peso mínimo en Santander

Recibimiento de Martínez Abad a Mariluz 'La Joyita' Peral - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Deporte del Gobierno de Cantabria estudiará la posibilidad de celebrar un campeonato internacional de boxeo del peso mínimo en Santander, con el que se permitiría reforzar la proyección deportiva y turística de la ciudad, además de acercar esta modalidad de élite a los vecinos.

Así lo ha dado a conocer este martes en un comunicado, después de que su titular, Luis Martínez Abad, haya recibido a la boxeadora cántabra Mariluz 'La Joyita' Peral, que el pasado día 11 se alzó con el campeonato de Europa del peso mínimo (EBU), a la que ha trasladado la felicitación del Ejecutivo y ha destacado por su "esfuerzo, dedicación y constancia".

Durante el encuentro, el consejero ha conocido de primera mano el desarrollo del combate en el que la joven púgil venció por decisión unánime a la italiana Federica Macri en el pabellón de La Albericia.

Martínez Abad ha subrayado el papel de Mariluz Peral como "referente del deporte cántabro y ejemplo para las nuevas generaciones", especialmente en el impulso y la visibilidad del deporte femenino.

"Mariluz Peral es un orgullo para Cantabria. Su triunfo demuestra que, con trabajo, sacrificio y talento, se puede llegar a lo más alto del deporte europeo", ha subrayado, a la vez que ha reafirmado el reconocimiento del Ejecutivo a la deportista por su título y trayectoria que "proyecta el nombre de nuestra tierra más allá de nuestras fronteras", ha recalcado.

Por su parte, la campeona de Europa ha agradecido el respaldo institucional recibido y ha valorado la importancia del apoyo público para la consolidación del deporte de alto nivel.

Asimismo, ha manifestado "su ilusión" por seguir compitiendo y representando a Cantabria en los principales escenarios internacionales del boxeo.

A la reunión han asistido la directora de Deporte, Susana Ruiz, y el entrenador de la boxeadora, Dani Rasilla.