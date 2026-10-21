El Gobierno felicita a Roberto Veiga por sus 23 medallas en el Campeonato de Europa de Policías y Bomberos

La directora general de Deporte, Susana Ruiz, con el bombero y deportista Roberto Veiga - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Deporte, Susana Ruiz, ha transmitido las felicitaciones del Gobierno de Cantabria al bombero y deportista Roberto Veiga por los éxitos obtenidos en el Campeonato de Europa de Policías y Bomberos, celebrado hace unos días en Vigo.

Las 23 medallas que ha conseguido, 18 de oro, dos de plata y tres de bronce, le han permitido alcanzar y superar su reto personal de 50 medallas internacionales a lo largo de su trayectoria deportiva.

Según ha informado el Gobierno, en la recepción, Veiga ha hecho entrega a la directora de una de las medallas de oro conseguidas en el torneo, donde ha participado en las disciplinas de natación y salvamento.

En el encuentro, Ruiz ha valorado la "excepcional trayectoria" de este bombero y deportista, y le ha agradecido su ejemplo de "constancia y sacrificio", además de ser un "embajador del nombre de Cantabria en los principales campeonatos de estas disciplinas".

Por su parte, Veiga ha compartido con la directora general este importante logro deportivo, que supone un nuevo hito en su carrera y un reconocimiento a años de dedicación, trabajo y compromiso con la natación y el salvamento.