Gobierno y Fundación Racing organizan un concierto solidario para construir un gimnasio en Pediatría de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la Fundación del Racing de Santander avanzan en la organización un concierto solidario para ayudar a la construcción de un gimnasio en el área de pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, y el director de dicha fundación, César Anievas, han mantenido un encuentro para analizar los detalles de dicho concierto que está previsto se celebre en el Palacio de Festivales el próximo 21 de octubre, ha informado este lunes el Gobierno.

Tanto el consejero como Anievas han valorado "muy positivamente" esta iniciativa que contará con la actuación de la Orquesta del Cantábrico, junto con el coro del Colegio de Economistas de Cantabria, quienes interpretarán un repertorio de canciones emblemáticas muy relacionadas con el Racing, "que va contar la historia de nuestro equipo, su pasado, presente y esperemos, futuro bonito, por lo que queremos invitar a todo el racinguismo a colaborar, porque además ese concierto solidario va a tener un fin benéfico, muy importante para nosotros" ha comentado el director de la fundación.

El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para la construcción de un gimnasio infantil para los niños y niñas que estén ingresados en el área de pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. "La idea es que todos formemos parte de ese proyecto, y que nos sintamos orgullosos de haber hecho esta acción también con ese fin solidario" ha señalado Anievas, quien ha enmarcado este proyecto dentro de las acciones incluidas en el programa 'Racing Saludable' que impulsa la fundación.

Por su parte, Martínez Abad, ha destacado que esta iniciativa es "un ejemplo admirable de cómo una entidad deportiva tan querida como el Racing puede contribuir, de forma real, al bienestar colectivo. Este gimnasio no solo favorecerá la recuperación física de los pacientes, sino que también les ofrecerá momentos de normalidad, juego y esperanza en un contexto especialmente difícil para ellos y sus familias".

"El Racing de Santander demuestra así que su papel trasciende lo estrictamente deportivo, y su implicación refuerza la idea de que los clubes forman parte esencial del tejido social, capaces de movilizar recursos, emociones y voluntades en favor de causas justas", ha concluido.

Han asistido a esta reunión la directora de la Sociedad Regional de Cultura y deporte, María Fernández Rasillo, y la coordinadora de la programación del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra.