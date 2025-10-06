Gobierno y ganaderos cántabros rechazan por carta la futura PAC por el "inasumible" recorte del 22%

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, firma la carta de posicionamiento PAC. - GOBIERNO

Susinos y representantes de organizaciones profesionales exigen al Ministerio participar en el diseño de la Política Agraria Común

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el sector agrario de la región han ratificado su rechazo a la futura Política Agraria Común (PAC) que incluye un recorte "inasumible" del 22 por ciento del presupuesto.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, y representantes de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, federaciones de razas cárnicas y AFCA, han suscrito una carta que será remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para exigir la participación de la comunidad autónoma en el diseño de la PAC.

En la declaración institucional conjunta manifiestan su rechazo unánime a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la PAC para el periodo 2028-2034, presentada el pasado 16 de julio.

Según han ratificado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, en representación del Ejecutivo, y los agentes del sector, en la misiva a enviar al departamento que dirige Luis Planas, la propuesta comunitaria es "regresiva, insuficiente y perjudicial" para el campo, ya que "contempla un importante recorte presupuestario que pone en riesgo el futuro del sector".

Además, Susinos ha comparado que mientras la PAC actual dispone de unos 387.000 millones de euros, en la nueva propuesta "el mínimo garantizado se reduce a 300.000 millones", que para Cantabria supondría una pérdida de entre un 15% y un 22% de fondos, equivalentes hasta 72 millones de euros en el periodo completo, sin tener en cuenta la inflación.

"Es totalmente inasumible y esta reducción afectaría directamente a los ingresos de agricultores y ganaderos", ha apostillado la titular de la Consejería en un comunicado, en que ha indicado que la comunidad autónoma "no puede aceptar una PAC que debilite" a los ganaderos y agricultores.

"Rechazamos frontalmente esta propuesta, porque compromete la viabilidad de nuestro medio rural y abandona principios básicos de equidad y cohesión territorial en Europa", ha explicado en un comunicado.

Frente a ello, desde el Gobierno regional exigen al de la Nación la participación "activa" de Cantabria en el diseño de la nueva PAC y defender una política agraria "justa, sostenible y adaptada a la realidad de nuestro territorio".

Y ha apuntado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "debe luchar por mantener el presupuesto, defender al agricultor profesional, reforzar el relevo generacional y garantizar precios justos en la cadena alimentaria".

PLANES PAÍS

Por otro lado, todos los firmantes de la carta han rechazado el nuevo modelo basado en 'Planes País', que "podría llevar a una fragmentación de la política agraria común, dando lugar a políticas desiguales entre estados miembros, derivadas de la capacidad financiera de cada uno, y rompiendo la coherencia del mercado único lo que traería consigo la pérdida del principio de solidaridad europea".

Asimismo, la consejera ha mantenido que la ayuda "decreciente" a la renta por superficie implica "un ataque directo al modelo agricultor profesional defendido por el sector" que, en el caso de Cantabria afectaría a más de un centenar de beneficiarios.

Finalmente, Susinos ha defendido que "Cantabria no puede aceptar un modelo que reduce los fondos, debilita la posición del sector agrario frente a otros intereses económicos y excluye a quienes han dedicado toda su vida al campo", de ahí que vayan "a seguir trabajando con el sector para lograr una PAC justa, sólida y que reconozca el valor estratégico de la agricultura y la ganadería".