El Gobierno licita la cubierta de la bolera de Solórzano por más de 374.000 euros

Bolera de Solórzano - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación la construcción de la cubierta de la bolera ubicada en el municipio de Solórzano, con un presupuesto base de 374.792 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación contempla la ejecución de una estructura de cubierta de 653 metros cuadrados y una altura máxima de ocho. Según el proyecto, se instalarán 11 pórticos de madera laminada anclados a una cimentación corrida de hormigón armado.

La envolvente se resolverá mediante paneles de policarbonato celular apoyados sobre una subestructura de madera y se dotará al conjunto de un sistema de recogida de aguas pluviales mediante canalones y bajantes conectados a la red de saneamiento municipal.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha destacado que esta actuación permitirá dotar al municipio de una instalación cubierta que garantice el uso continuado de la bolera.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es facilitar la práctica de los bolos y la celebración de actividades socioculturales durante todo el año, independientemente de las condiciones climatológicas.

En este sentido, Media ha señalado que actualmente la instalación presenta limitaciones derivadas de las inclemencias del tiempo, lo que dificulta su uso regular, por lo que la ejecución de esta cubierta "permitirá ampliar los periodos de utilización y mejorar el aprovechamiento de este espacio público".

La bolera municipal se sitúa en el barrio La Puente, en el centro de Solórzano, con acceso desde la carretera autonómica CA-266. La instalación cuenta con una pista de 265 metros cuadrados y un graderío formado por bancadas de hormigón para los espectadores.

El anuncio de licitación se encuentra ya publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en el plazo de 26 días naturales.

El consejero ha recordado que esta actuación forma parte de un conjunto de intervenciones encargadas a la empresa pública Gesvican para la mejora de nueve instalaciones deportivas en distintos municipios como Liérganes, Molledo, Los Corrales de Buelna, Santander, Comillas, Alfoz de Lloredo, Ribamontán al Mar, Lamasón y Solórzano.