El Gobierno licitará la mejora de abastecimiento de agua en dos localidades de Valdeolea por 270.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha iniciado los trámites para licitar las obras de mejora de abastecimiento de agua a los núcleos de La Quintana y Las Henestrosas, pertenecientes al municipio de Valdeolea, tras la aprobación del proyecto que cuenta con un presupuesto de 269.143 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

El consejero del área, Roberto Media, ha explicado en nota de prensa que el objetivo de esta actuación es generar una nueva red de abastecimiento en estas dos localidades, cuyo actual sistema de suministro de agua potable presenta deficiencias funcionales tanto por escasez de caudal como por falta de presión.

En este sentido, Media ha destacado que, especialmente durante los meses de verano, los vecinos de estos dos pueblos conviven con una "muy mala calidad y escasez de agua", una situación que "se verá solucionada" con la construcción de dos nuevos ramales de tuberías de más de seis kilómetros de longitud.

En concreto, el proyecto contempla la ejecución de un primer ramal entre la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Mataporquera y La Quinta, de unos 5 kilómetros de longitud, y un segundo ramal desde esta tubería hasta la localidad de Las Henestrosas con una longitud aproximada de un kilómetro.

Además, la obra incluirá la ejecución de dos nuevos depósitos en cada una de estas localidades de 18 metros cúbicos de volumen cada uno de ellos.

En la Quintana, el nuevo depósito se situará a escasos metros (conectando ambos para utilizar el existente como vaso de reserva), mientras que en el caso de Las Henestrosas el nuevo depósito se situará a una cota superior siendo necesario un nuevo ramal que los una.

Por último, el proyecto contempla la ejecución de un pozo de bombeo equipado con dos bombas capaces de impulsar un caudal de 0,73 litros por segundo a una altura de 13 metros.