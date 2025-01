El Gobierno no retirará la Ley de Simplificación y no negociará "falacias y mentiras"

Urrutia no entiende que se ponga "un veto" al proyecto y pide a los grupos "esfuerzo" para aprobarlo "cuanto antes"

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) no va a retirar el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa que se está tramitando en la actualidad en el Parlamento y no va a negociar las "falacias, mentiras e invenciones" sobre el texto, manifestadas por los grupos parlamentarios.

Así lo ha asegurado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, este jueves a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que no entiende que se ponga "un veto" a esta Ley y ha pedido a los grupos un "esfuerzo" para aprobarla "cuanto antes".

Sobre la petición de la oposición de sacar del proyecto de Ley de Simplificación la posibilidad de construir viviendas a través de los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) en suelo rústico, Urrutia ha señalado que el trámite para presentar enmiendas sigue en vigor y hasta el momento desconoce el contenido de las mismas. "A día de hoy no hay nada más que falacias", ha dicho.

A su juicio, tres meses después de registrar el texto del borrador en el Parlamento "se ha fabricado una excusa" y ha surgido "una polémica totalmente falaz y teledirigida" para "dar la espalda" a la Ley de Simplificación.

"Creo que de verdad esto es una broma de mi mal gusto", ha valorado Urrutia, que ha indicado que no están "ni para falacias, ni invenciones, ni sobreactuaciones, que lo único que quieren es tumbar un proyecto por el simple hecho de que no es de uno y se critica lo que no ha sido capaz de hacer con anterioridad o cuando se ha tenido oportunidad".

Ha destacado que el texto elaborado por el Ejecutivo autonómico es "el mejor" que Cantabria puede tener en materia de simplificación, "nace de la sociedad", ha sido una ley "transparente" y el objetivo es que tenga el "máximo consenso".

De esta forma, ha pedido un "esfuerzo" a los grupos parlamentarios para que estudien la ley, que es "necesaria", que "busquen la forma de mejorarla" y la aprueben "lo más pronto posible". "No vamos a renunciar, la excusa es una falacia", ha sentenciado.

"A MÍ NADIE ME METIÓ UN GOL"

Cuestionada sobre las declaraciones del portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, en las que decía que el consejero de Fomento, Roberto Media, la había "metido un gol" al introducir la reforma de la Ley del Suelo en del proyecto de Ley de Simplificación, Urrutia ha aseverado que "a mí nadie me metió un gol".

Ha recordado que el borrador fue aprobado "por unanimidad" en Consejo de Gobierno el pasado 23 de octubre y con el visto bueno de "todos los informes que tenía que pasar" por parte de "todas" las consejerías.

Urrutia ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar el Fondo de Cooperación Municipal de 2025, en el Gobierno.