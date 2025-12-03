Gobierno y Obispado valoran iniciativas para reforzar el Plan de Aperturas de Monumentos Religiosos

Reunión de la comisión mixta Iglesia-Gobierno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión mixta Iglesia-Gobierno ha valorado este miércoles distintas iniciativas para reforzar y difundir el Plan de Apertura de Monumentos Religiosos, para lo que el Obispado ha recibido este año una subvención de 60.000 euros.

Ha sido durante la reunión de la comisión mixta que se ha mantenido esta mañana en la sede de la Consejería de Cultura y que ha sido presidida por el titular del área, Luis Martínez Abad, y el obispo de la Diócesis de Santander, Arturo Ros.

Además del Plan de Aperturas de Monumentos Religiosos, durante el encuentro también se han estudiado las actuaciones que se han llevado a cabo desde la última reunión celebrada en enero y se han establecido las futuras líneas de actuación.

Asimismo, se han abordado los trabajos de recuperación que se están ejecutando en varios templos, como la iglesia de Laredo o la de Santillana del Mar, además del avance de las obras de las cubiertas de la de Santoña y en otras ermitas que necesitan rehabilitación.

Para la recuperación y mantenimiento del patrimonio religioso, el Obispado ha contado con una subvención en 2025 de 250.000 euros, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Martínez Abad y el obispo han afirmado que el trabajo conjunto entre instituciones es la "mejor herramienta" para poner en valor el patrimonio religioso. En este sentido, han puesto de manifiesto "el espíritu de colaboración" entre ambas entidades y el esfuerzo que hacen en cuidar e invertir "en esta causa común muy noble".

En cuanto a las partidas relativas a 2026, el obispo ha manifestado estar a la "espera de la aprobación del presupuesto" de cara a las posibles inversiones para el próximo ejercicio.