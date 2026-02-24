El Gobierno pagará "en breve" las ayudas por la mala costera del verdel del año pasado

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, se reúne con la Cofradía Nuestra Señora del Puerto de Santoña - GOBIERNO

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria tiene "muy avanzada" la tramitación de un decreto de ayudas directas para el sector pesquero de las artes fijas y menores, dotado con una partida de 500.000 euros y que verá la luz "en breve" para paliar la "nefasta" costera del verdel del año pasado, que hizo que durante la primera semana la flota tuviera que quedarse amarrada en puerto "sin poder faenar".

Estas ayudas tienen como fin compensar esa costera "tan mala" a un sector, el de las artes fijas y menores, que en Cantabria está formado por 70 barcos, y van dirigidas a aquellos profesionales que hayan trabajado al menos 120 días en los últimos dos años y hayan tenido perdidas, y cuyo su objetivo de pesquería fuera el verdel.

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, se ha referido al pago de esas ayudas durante el encuentro que ha mantenido este martes con los responsables de la cofradía Nuestra Señora del Puerto de Santoña para analizar con algunos de sus armadores y su patrón mayor, Miguel Fernández, las posibles necesidades de este colectivo y de los profesionales del sector pesquero en la región.

Durante la reunión, en la que también han participado el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, y el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, Susinos ha deseado "la mejor de las suertes" a los pescadores de esta cofradía para la costera del verdel que ya se ha iniciado.

Susinos ha lamentado que esta pesquería ha comenzado con un TAC (Totales Admisibles de Capturas) provisional y un recorte de un 70 por ciento al que tanto el Gobierno de Cantabria como el sector pesquero se han "opuesto frontalmente, y que se suma a los dos recortes vividos en los años anteriores, de un 20 y un 24 por ciento.

En este contexto, ha exigido de nuevo que "se decida ya el TAC definitivo", porque "no parece muy formal haber empezado la costera sin conocer la cuota". Así, ha insistido en "alzar la voz de nuevo" para poner de manifiesto "una de las mayores desigualdades e injusticias que estamos viviendo en Europa".

"Mientras nuestros pescadores no pueden salir a faenar ni a pescar verdel por no tener cuota o porque ésta sea muy pequeña, estamos viendo como los estados costeros, como Noruega, Islas Feroe, Islandia y Reino Unido pescan sin ningún tipo de limitación año tras año", ha denunciado Susinos, que ha reclamado que se iguale a los pescadores de esos estados de fuera de la UE con los europeos, "a los que se les va aplicando cada año nuevas limitaciones".

"Si a ellos se les aplica una reducción, nosotros queremos la misma". "No puede ser que este año llegue un recorte del 70 por ciento para los europeos y para los estados costeros sea del 48 por ciento", ha denunciado la consejera.

Y ha subrayado que ya ha trasladado esta reivindicación "en numerosas ocasiones" y en una carta, junto al sector pesquero, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a quien ha brindado "todo el apoyo" del Gobierno de Cantabria en sus negociaciones en Bruselas.

Susinos también ha aprovechado el encuentro de este martes para poner de manifiesto la "preocupación" ya trasladada a Planas sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en el que se plantea la desaparición del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) "para diluirse en otros fondos nacionales y regionales que se comparten con otro tipo de actividades, perdiendo así su independencia y seguridad jurídica".

Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto de Santoña ha agradecido el esfuerzo del Gobierno de Cantabria para "ayudar por primera vez" al sector de las artes menores o fijas. "Siempre hemos tenido palmadas y promesas, pero siempre incumplimientos, y esta vez, por lo que veo y por lo que sé, no va a haber palmadas y buenas frases, sino realidades con un apoyo económico real", ha opinado.

Así, ha celebrado ese apoyo a un sector, el de las artes fijas y menores, que tiene en el verdel a una de sus costeras más importantes porque "sus ingresos anuales dependen mucho de ella".

Finalmente, en la reunión han destacado la importancia de los cursos de formación que la Consejería de Pesca imparte en el Centro de Formación Náutico Pesquera de Santander y en el Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Laredo para que los profesionales de la mar acrediten su experiencia y puedan obtener los títulos que necesitan para desarrollar su actividad.