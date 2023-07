El Gobierno pone en marcha la auditoría de la Consejería de Obras Públicas

Asegura que "no va a ocultar nada" y que va a poner "luz y taquígrafos" sobre la presunta trama de Carreteras



SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha este lunes la auditoría interna para investigar las gestiones realizadas hasta ahora en la Consejería de Obras Públicas, con el fin de esclarecer la presunta trama de adjudicaciones irregulares destapada en el Servicio de Carreteras Autonómicas.

Esa investigación, que el PP se comprometió a realizar durante la campaña electoral si llegaba al Gobierno, arranca hoy mismo, una vez que el nuevo Ejecutivo en solitario de los 'populares' ha nombrado al interventor general, que será José Manuel Ramírez Bonilla.

"Vamos a poner luz y taquígrafos a lo que se ha hecho en esa Consejería", ha dicho este lunes en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, que ha confirmado que todos los trámites estaban listos a falta del nombramiento del interventor, que es quien debe encargar la auditoría.

Así, Media ya ha dado "todas las órdenes para que se haga" ese estudio para esclarecer lo ocurrido en torno a la supuesta trama por la que está en prisión el que fuera jefe del servicio de Carreteras Autonómicas, y que llevó a dimitir al regionalista José Luis Gochicoa de su cargo como consejero de Obras Públicas.

Y una vez que el Consejo de Gobierno ha nombrado esta mañana en una reunión extraordinaria al que será interventor general, ya puede ponerse en marcha la auditoría. "Es nuestro compromiso, es el compromiso de la presidenta y así se va a hacer", ha incidido Media.

El nuevo titular de Fomento ha asegurado que el Gobierno del PP "no va a ocultar absolutamente nada" de lo que revele esa investigación. "Lo que los funcionarios e interventores digan es lo que daremos después a conocer a todos los ciudadano. "Si no hay nada, ojalá, es lo que todos deseamos, mucho mejor, que sigan las investigaciones judiciales. Pero nosotros no vamos a tapar nada, vamos a dar claridad a todo", ha sentenciado Media.