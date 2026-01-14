El Gobierno propone un PSIR de Laredo con un 65% menos de superficie y un 77% menos de viviendas afectadas

Arasti informa de la nueva propuesta del PSIR del Polígono Industrial de Laredo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública SICAN, ha presentado una nueva propuesta del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Polígono Industrial de Laredo que recoge una reducción del 65 por ciento de su suelo respecto a la anterior propuesta redactada en 2020 y aprobada en 2023, que no se verá afectado.

De esta forma, la nueva superficie total se establece en 187.721 metros cuadrados, frente a la anterior propuesta que incluía 533.814 m2. En relación, el nuevo PSIR se reduce al 35% y dedicará casi 100.000 m2 a suelo productivo, de los cuales 57.189 serán de uso industrial y 42.404 m2 de uso comercial.

Además, también disminuyen los propietarios afectados, que de 307 pasan a 102 (-67%), así como las viviendas afectadas de 47 a 11 (-77%), según la información catastral.

Así lo han dado a conocer el consejero de Industria, Eduardo Arasti; el alcalde de Laredo, Miguel González, y el director general de SICAN, Ezequiel San Emeterio, que han ofrecido este miércoles una rueda de prensa tras la finalización en diciembre del periodo de información pública, en el que se han recibido 264 alegaciones y 14 informes sectoriales de instituciones y ayuntamientos

Según ha explicado el consejero, esta modificación "sustancial" del proyecto busca ser "justa, equilibrada y satisfacer las razonables demandas de todas las partes" y deberá someterse nuevamente a información pública.

La estimación del Ejecutivo es que, tras la tramitación habitual, el informe jurídico se pueda llevar al Consejo de Gobierno en el último trimestre de este año y, teniendo en cuenta el periodo para la adquisición del suelo, la licitación de las obras de urbanización se saque en el tercer trimestre de 2027, para comenzar las obras a finales de 2027 o principios de 2028.

EXPROPIACIONES

En cuanto a la adquisición del suelo y las expropiaciones, el consejero ha detallado que la primera propuesta del PSIR --redactada en la anterior legislatura PRC-PSOE-- el precio del metro cuadrado era de 15 euros. Una cantidad, ha dicho, que será "sustancialmente más alta" en el nuevo análisis económico-financiero que realice el Gobierno.

Ha recalcado que las expropiaciones se llevarán a cabo "tal y como indica la legislación vigente". Será por el procedimiento de tasación conjunta y se valorará de forma individualizada la propiedad de cada afectado.

La nueva propuesta mantiene la parcela de 1.093 m2 destinada al realojo, colindante con suelo urbano, espacios libres y suelo productivo comercial. Arasti ha señalado que se estima que serán tres los propietarios que se acogerían a esta opción, según le han trasladado desde del Plataforma de Afectados por el PSIR de Laredo.

Por otra parte, el polígono contará con infraestructuras fundamentales como son una subestación eléctrica, una estación depuradora de aguas residuales, un punto limpio de casi 10.000 m2 y espacios libres de uso de 28 m2.

Mientras, el alcalde de Laredo ha puesto en valor que este PSIR es "trascendental" para el municipio y la comarca occidental, ya que afecta a su modelo de desarrollo económico para las próximas décadas.

Ha destacado que será un generador de empleo, atraerá actividad empresarial y ofrecerá "oportunidades reales, especialmente para nuestros jóvenes". Todo ello, ha afirmado "sin perder de vista algo esencial: el respeto a las personas, al territorio y a la convivencia".