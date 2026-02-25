El Gobierno recomienda limitar la actividad exterior y usar mascarilla por el humo de los incendios

Incendio forestal en San Rorque de Riomiera este miércoles - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha recomendado limitar la actividad en espacios abiertos y el uso de mascarilla, especialmente a personas vulnerables, por la incidencia del humo generado por los incendios forestales activos en la Comunidad.

En un comunicado, el Ejecutivo ha advertido que la calidad del aire ha empeorado en varias zonas de Cantabria, especialmente en el entorno del arco de la Bahía de Santander, por lo que se aconseja tomar medidas de autoprotección a la población que puede verse más afectada.

El humo de los incendios es una mezcla de gases y partículas microscópicas que pueden irritar ojos y vías respiratorias, además de agravar enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas.

Los colectivos más vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, personas mayores, quienes padezcan problemas cardiacos y pacientes con patologías pulmonares como asma, enfisema o EPOC, deben de extremar la precaución hasta que la calidad del aire restablezca sus niveles normalizados.

Entre los síntomas más frecuentes por la exposición al humo destacan la tos, irritación de ojos, nariz o garganta, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor de cabeza, fatiga o respiración con silbidos, que puede afectar, incluso, a personas sin patologías previas cuando la concentración de humo es alta.

Por ello, en las zonas afectadas por los incendios, el Gobierno aconseja seguir las siguientes recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición al humo, como limitar al máximo el contacto con el humo, reduciendo la actividad al aire libre. Si por trabajo o causas inaplazables es necesario salir a la calle se debe de utilizar la protección adecuada.

En las salidas al exterior se recomienda utilizar mascarillas FFP2 y gafas de protección para prevenir la irritación ocular y de las mucosas, además de que las mascarillas contra el polvo, pañuelos o ropa como protección de las vías respiratorias no resultan eficaces frente al humo.

También aconseja mantener puertas y ventanas cerradas; y, en caso de pertenecer a un grupo de riesgo y notar un empeoramiento de los síntomas, contactar con los servicios de atención sanitaria y seguir el tratamiento prescrito.

Finalmente, insta a seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a los avisos de las fuentes oficiales.

Los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en la web aire.cantabria.es Únicamente en caso de emergencia se deberá contactar con el 112, para no saturar las líneas telefónicas.