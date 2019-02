El Gobierno "refuerza" su compromiso con CERMI y su labor de atención a personas con discapacidad

Publicado 01/02/2019 11:43:36 CET

Díaz Tezanos renueva el convenio de colaboración por el que su departamento aportará más de 15.300 euros a esta entidad

El Gobierno de Cantabria ha renovado el convenio de colaboración que mantiene suscrito con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para "seguir impulsando" en la comunidad un proyecto de coordinación, asesoramiento y gestión de programas de atención a personas con discapacidad.

El acuerdo supone la aportación de 15.300 euros por parte del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para que el CERMI pueda desarrollar actuaciones y actividades a lo largo este año encaminadas a avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad de Cantabria, así como para alcanzar su plena ciudadanía en igualdad al resto de integrantes de la sociedad, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

Mientras que el ICASS se hará cargo de la financiación, el CERMI será el responsable de desarrollar actuaciones para coordinar y gestionar información, actividades y programas relacionados con la discapacidad; unificar criterios de calidad en la atención a las personas con discapacidad, y desarrollar en Cantabria las actividades del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El convenio ha sido suscrito por la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y la presidenta del CERMI Cantabria, Mar Arruti. También han estado presentes las directoras generales de Política Social, Ana Isabel Méndez, y del ICASS, Felisa Lois.

Tras firmar el acuerdo, Díaz Tezanos ha mostrado su satisfacción por dar continuidad a un proyecto fundamental para mejorar la vida de las personas con discapacidad y contribuir a una sociedad más inclusiva, de la mano del CERMI, del que ha destacado su labor trascendental a la hora de defender el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía, así como la mejora de sus condiciones de vida y la de sus familias.

En este sentido, ha puesto en valor la Ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, aprobada recientemente por el Parlamento y con la que el Gobierno regional ha cumplido el compromiso de legislatura de contar con una norma que regula la igualdad de oportunidades y garantiza la efectividad de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Con este nuevo texto, ha indicado Díaz Tezanos, "los poderes públicos de la región y todas las entidades relacionadas con el sector de la discapacidad vamos a poder llevar a cabo una intervención integral y coordinar todas nuestras actuaciones bajo principios, criterios y objetivos comunes".

Asimismo, ha destacado el papel clave que el CERMI y todas las entidades relacionadas con el sector de la discapacidad que la integran van a desarrollar a la hora de impulsar la autonomía de este colectivo, así como su inclusión social, bienestar y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Por su parte, la presidenta del CERMI, Mar Arruti, ha expresado su satisfacción por la firma de este convenio ya que servirá para mantener el trabajo que el Comité lleva desarrollando en Cantabria, "buscando que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos como ciudadanos".

Arruti ha agradecido al Ejecutivo cántabro el trato que dispensa al CERMI porque, según ha explicado, "somos una entidad que no trabaja directamente con los usuarios y eso hace que sea más complicado que nos den ayudas".

En este sentido, ha confiado en que la Ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad sirva para contar con un marco normativo que impulse la labor del CERMI y respalde el desarrollo de todas las actividades que realizan en beneficio de las personas con discapacidad.

CERMI Cantabria

Creado en 2001 como plataforma de representación y defensa de los ciudadanos con discapacidad en Cantabria, en CERMI están integradas la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME); Asociación de Afásicos (ASA); Asociación Cántabra Pro-Salud Mental (ASCASAM); Asociación Cántabra para la Atención de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral, Daño Cerebral y otros síndromes similares (ASPACE-Cantabria); Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE-Cantabria); Fundación Síndrome de Down de Cantabria (Down Cantabria); Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN); delegación territorial en Cantabria de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y la Asociación de Entidades de Cantabria en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Plena Inclusión Cantabria).