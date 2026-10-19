El Gobierno salvará "si se puede" alguna de las seis viviendas de Rucandial afectadas por el PSIR 'Bosques de Santander'

Barrio de Rucandial - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, ha precisado este lunes que si "se puede salvar" alguna de las seis viviendas de Rucandial que finalmente pudieran quedar afectadas por la nueva redacción del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de 'Bosques de Santander', se intentará hacerlo durante "el desarrollo del proyecto".

La presidenta de Cantabria, María José Saenz de Buruaga, ya ha anunciado este mediodía, tras reunirse con los vecinos de Rucandial, que la nueva redacción del PSIR pasa de afectar de las 35 viviendas contempladas originalmente a 12, seis de ellas en este barrio santanderino y las restantes dispersas en el ámbito del PSIR.

En relación a las ubicadas en Rucandial, el consejero ha señalado que "todo lo que se puede hacer se va a intentar y se va a hacer", pero ha recordado que "no se ha presentado ninguna documentación en la Consejería" sobre 'Bosques de Santander', por lo que también es pronto para pensar en futuras ubicaciones.

Media sí ha confirmado que se se trabaja para que "lo más rápido posible" se produzca un encuentro entre Real de Piasca y los vecinos de Rucandial en el que se les "facilite toda la información que sea necesaria para tratar de acercar posturas y eliminar las incertidumbres que se haya podido generar con la presentación pública de este proyecto"

Ha subrayado que es una iniciativa privada la que va a solicitar la aprobación del PSIR aunque ha precisado que a juicio del Gobierno regional sí hay un interés público porque "incluye la construcción de 3.200 viviendas de protección oficial, la Ciudad de la Justicia, con más de 28.000 metros cuadrados construidos, y la cesión de 650 metros cuadrados del Parque Litoral Norte".

Media ha opinado finalmente que se trata de una actuación que afecta a 2,3 millones de metros cuadrados, por lo que "es lógico" que alguien se vea afectado "tanto en suelo como en alguna vivienda".