El Gobierno y Santoña firman un convenio de colaboración para la renovación de la piscina municipal por 130.000 euros

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este martes ha publicado el convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santoña para la adecuación y modernización de los equipos de la piscina climatizada del municipio.

Según el proyecto, la obra asciende a un total de 130.680 euros, de los que la Consejería de Deporte aportará 78.000.

Su titular, Luis Martínez Abad, ha destacado se trata de una actuación "urgente", por lo que será ejecutada directamente por el Ayuntamiento, mediante la formalización del correspondiente contrato, y cofinanciada por el Gobierno de Cantabria "a fin de garantizar la puesta en funcionamiento de dicha instalación lo antes posible".

En un comunicado, el Gobierno ha informado que la necesidad de ejecutar este proyecto de mejora se debe al estado de la instalación, que no es el "idóneo ni apropiado" para garantizar su uso, así como para poder desarrollar competiciones "en óptimas condiciones técnicas y de seguridad".

Las actuaciones incluidas en este convenio serán el suministro e instalación de un depósito de compensación y un filtro de vaso principal para conseguir ahorro energético y optimizar el consumo de agua.

El importe de las obras incluye todos los costes derivados del suministro del material, instalación, medios auxiliares y demás asociados a los trabajos de suministro e instalación a realizar.