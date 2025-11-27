El Gobierno subvenciona con 100.000 euros la participación de jóvenes en campamentos dentro y fuera de Cantabria

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, visita el campamento de Loredo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Juventud ha destinado 100.000 euros para subvencionar la participación de jóvenes de Cantabria en campamentos y campos de voluntariado dentro y fuera de la comunidad autónoma.

Tal y como se recoge en la convocatoria que publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)(https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob...), estas subvenciones se destinarán a cofinanciar los gastos referidos a la cuota de participación en campamentos o campos de voluntariado por jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 17 años y empadronados en Cantabria.

Además, la actividad subvencionada podrá celebrarse dentro o fuera de la comunidad autónoma, con una duración mínima de 7 días consecutivos y con obligada pernocta en las instalaciones de la actividad de un mínimo de 6 días.

En el caso de jóvenes con dependencia o discapacidad la duración mínima de la actividad será de 5 días consecutivos sin que se requiera la pernocta.

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda el padre, la madre, el representante legal del joven que participe en una actividad subvencionada o los menores que a partir de los 16 años puedan encontrarse emancipados.

La cantidad global de las ayudas asciende a 100.000 euros, de los que 30.000 se destinarán a jóvenes con grado de dependencia o discapacidad reconocido del 33% o superior. La cuantía máxima de la subvención será de 200 euros por persona beneficiaria, no pudiendo superarse el 50% del coste total abonado por la actividad. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde la publicación del extracto en el BOC.

La consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, ha asegurado que el voluntariado es "una herramienta poderosa para construir un futuro mejor para todos" y ha destacado la importancia de esta actividad como agente transformador de la comunidad, especialmente para los jóvenes, y pilar fundamental para un desarrollo plenamente inclusivo.