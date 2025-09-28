Gobierno, Torrelavega y Cartes acuerdan redactar un documento de gestión conjunta de la ANEI de La Viesca

Se reunirán en próximas semanas para iniciar los trabajos

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Torrelavega y Cartes han acordado comenzar la redacción de un documento que recoja las actuaciones necesarias para el funcionamiento, conservación, difusión y divulgación del espacio natural de La Viesca, de cara a avanzar en la gestión conjunta del Área Natural de Especial Interés (ANEI).

De este modo, todas las partes se han fijado convocar una reunión en las próximas semanas para iniciar dicha redacción.

Así lo ha informado en nota de prensa el Ejecutivo cántabro, después de celebrarse una reunión de trabajo entre las tres administraciones que ha sido presidida por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, con la presencia de los alcaldes de Torrelavega, Javier López Estrada, y de Cartes, Lorena Cueto.

Susinos ha detallado que el principal objetivo de esta comisión de seguimiento es abordar la situación del ANEI de La Viesca y sentar las bases para una gestión conjunta de este "importante" entorno natural.

A su juicio, la Viesca es un espacio de "gran valor natural, patrimonial y social", y, por ello, desde su Consejería se quiere impulsar una colaboración "real" entre administraciones para garantizar su protección y aprovechamiento sostenible "para todos los vecinos y ciudadanos de Cantabria".

Por su parte, el alcalde torrelaveguense ha destacado "la importancia de dar pasos firmes hacia un modelo de gestión coordinado" que permita "mantener y poner" en valor La Viesca como "un pulmón verde" para la comarca del Besaya.

Mientras, la regidora de Cartes ha subrayado la voluntad de colaboración de las administraciones implicadas para trabajar en un documento "realista y eficaz", que responda "a las necesidades actuales del entorno y de quienes lo disfrutan".

Desde las tres administraciones se ha manifestado la intención de continuar avanzando de manera coordinada, con el objetivo común de preservar y mejorar uno de los espacios naturales "más valiosos" del centro de Cantabria.

La Viesca, cuyas normas de protección como ANEI fueron publicadas en el BOC en 2023, es un espacio de más de 78 hectáreas de terreno seminatural que abarca los municipios de Torrelavega y Cartes y que está poblado por arbolado diverso. Además, cuenta con ambientes acuáticos de origen natural, como el río Besaya, y artificial, como las lagunas de La Barquera.

En el encuentro también ha participado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; la concejala de Medio Ambiente de Torrelavega, Patricia Portilla, y el concejal de Patrimonio y de Obras de Cartes, Luis Carlos Rubios.