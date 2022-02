El Gobierno trabaja en la concesión de una prórroga de 3 años a Variscan Mines

Los ayuntamientos de Udías y Alfoz de Lloredo concederán sus permisos "en las próximas semanas"

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está trabajando en la concesión de una prórroga de tres años en el permiso de investigación minera a la empresa australiana Variscan Mines, adjudicataria del terreno 'Buenahora' que comprende una superficie de 145 cuadrículas ubicadas en los municipios de Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comillas, Udías y Cabezón de la Sal.

En paralelo, los ayuntamientos de Udías y Alfoz de Lloredo, municipios en los que se centra ahora la empresa, están trabajando en la renovación de los correspondientes permisos municipales. Según el consejero de Industria, Javier López Marcano (PRC), es "más que probable" que la parte que concierne al Ayuntamiento de Udías esté resuelta "en las próximas semanas", y la de Alfoz de Lloredo "unas semanas después".

Por su parte, el proyecto de la mina de Reocín, que López Marcano confía en que "tendrá final feliz", sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) resuelva el recurso que presentó la empresa Cantábrica del Zinc después de que industria denegara la prórroga de tres años que solicitó.

Así, López Marcano ha vuelto a mostrarse "optimista" con el futuro minero de Cantabria, pues las empresas solicitan prórrogas para continuar haciendo sondeos para encontrar mineral, lo que demuestra su "interés". Así lo ha dicho este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación del PP sobre estos proyectos que ha cuestionado el diputado 'popular' Roberto Media, acusando a los regionalistas de utilizarlos como "señuelos electorales".

Con respecto a Variscan Mines, el consejero ha señalado que pidió la prórroga de tres años el pasado mes de diciembre y el Gobierno tiene "la voluntad" de concederla, aunque para ello necesita previamente un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Además, la empresa australiana ha comprado la explotación minera San José, en el centro del área denominado 'Buenahora 1' y 'Buenahora 2', donde sigue haciendo sondeos en la actualidad.

Esto demuestra, a juicio del consejero, que existe interés en la explotación de la mina. "Están consumiendo tiempo, energías, inversiones. Una empresa como Variscan Mines esta gastando el dinero de sus inversores. Eso me hace ser optimista", ha sentenciado tras indicar que desde el Gobierno "puede que no hayamos sido los más rápidos del mundo, pero hemos trabajado todo lo que hemos podido".

También se ha referido a la mina de Reocín, que confía en que una vez se resuelva el recurso de Cantábrica de Zinc "va a tener un final feliz", aunque "no sabe cuándo". "Me gustaría que fuera cuanto antes, pero no tengo especial interés de que sea de hoy o en un año. No importa si falta un mes, dos meses o siete años. Lo importante es que salga adelante y genere riqueza para una comarca que necesita buenas noticias", ha señalado ante las acusaciones de fines electoralistas del PP.

ELECTROINTENSIVAS

Por otro lado, López Marcano ha respondido en el Pleno a preguntas de Vox sobre las soluciones previstas para que las empresas electrointensivas no tengan que reducir su actividad ante el incremento del coste energético. Al respecto, ha destacado la "onmipresencia" de su Consejería en las cuestiones que afectan a las empresas, para las que existen "70 órdenes de ayudas" con diferentes objetivos, así como una partida de 6,6 millones de euros para compensar los gastos derivados del consumo energético.

Además, ha avanzado que este miércoles se reunirá con la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, para abordar las "grandes cuestiones" que afectan a Cantabria.

SANTILLANA DEL MAR

El Pleno ha finalizado con otras preguntas de Vox sobre la iluminación navideña instalada en Santillana del Mar que, como ha dicho el diputado Cristóbal Palacio, supuso un "atentado" para el patrimonio al colocarse con tacos de expansión, tornillería galvanizada y grapas de plástico con clavos de acero sobre la piedra arenisca de varios edificios de la villa.

A estas preguntas ha respondido la consejera de Economía, María Sánchez, en sustitución del consejero de Cultura, su compañero socialista Pablo Zuloaga, de parte del que ha señalado que la Consejería --de la que depende la Dirección General de Patrimonio Histórico-- no dio autorización para instalar dicho cableado porque no recibió ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento de Santillana, y que tuvo conocimiento del asunto el 4 de enero, tras recibir la carta del representante de Vox en el municipio.

Sin embargo, Palacio ha señalado que Zuloaga visitó el 19 de diciembre el alumbrado junto al alcalde, Ángel Rodríguez Uzquiza, por lo que "lo sabe desde el mismo momento en el que se hace", y además "presume de lo bonito que había quedado".