Gochicoa asegura que no hay decisión firme sobre ubicar Vuelta Ostrera en la Isla de Solvay

Cree que son Arca y el Ministerio quienes deben llegar a un acuerdo y no le corresponde al Gobierno regional posicionarse sobre la ubicación

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha asegurado el Ministerio para la Transición Ecológica no ha tomado aún la decisión firme de ubicar la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera en la Isla de Solvay o Isla de Monti.

Además, ha opinado que deben ser la asociación ecologista Arca -que fue la llevó a los tribunales la ubicación actual de la depuradora por invadir terrenos del dominio público marítimo-terrestre- y el Ministerio quienes negocien y lleguen a un acuerdo para el nuevo emplazamiento.

Así, ha considerado que al Gobierno de Cantabria no le corresponde posicionarse sobre la posible ubicación, ya que no es el demandante ni quien tiene que poner la solución, además de que a todas las propuestas "se les puede buscar algún argumento para que no sean válidas".

No obstante, ha dicho que el Ejecutivo regional estaría "encantado" y "daría totalmente su apoyo" si Arca buscara una vía de negociación con el Ministerio para decidir un emplazamiento o incluso lograr que la depuradora se quede donde está, ya que "vistas las alternativas presentadas es difícil decir que alguna de ellas mejore la situación actual".

Además, ha recordado que ni siquiera Arca está de acuerdo con instalarla en la Isla de Solvay, lo que calificó en su día como un "despropósito".

Así ha respondido el consejero en el Pleno del Parlamento de este lunes a una interpelación de Vox sobre la posición del Gobierno de Cantabria en torno a la ubicación de la depuradora en la isla de Monti, que este grupo sostiene que sí es firme después de que así lo señalara el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a preguntas de los diputados cántabros del PP en el Congreso.

"La decisión oficial no existe", ha insistido Gochicoa, que ha asegurado que a día de hoy los estudios sobre la Isla de Solvay "ni siquiera se han realizado".

Además, y dado que el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha tachado de "absurdo" discutir este asunto cuando "lo lógico" sería mantener la depuradora donde está, ha respondido que "todos tendríamos el deseo de que fuera posible, pero eso depende fundamentalmente del Tribunal Supremo", que ha ordenado ya la demolición.

Por su parte, Palacio ha manifestado que desde el Gobierno de España "tienen muy claro que lo van a ejecutar en la Isla de Solvay" y ha opinado que el Ejecutivo cántabro "se ha puesto de perfil" porque ha informado negativamente sobre todas las ubicaciones y no se ha posicionado por ninguna.

Por otro lado, Ciudadanos (Cs) ha preguntado en la sesión plenaria por la "paralización" de la renovación de algunas concesiones de las depuradoras dependientes de la empresa pública Mare, a lo que el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha respondido que ha habido "cierto retraso" en algún contrato, pero que "no existe parálisis alguna en el grueso del procedimiento".

AYUDAS A LA AUTOMOCIÓN

Por otra parte, el PP ha interpelado al consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, por los planes de ayudas para paliar el incremento de impuesto de matriculación por parte del Gobierno central, que, según ha advertido el diputado popular Lorenzo Vidal de la Peña, va a afectar de lleno a las ventas del sector y al empleo en su globalildad.

En este sentido, Martín ha afirmado que el Gobierno de Cantabria "no tiene capacidad normativa" en relación al impuesto de matriculación y "poco puede hacer", más allá de solicitar una moratoria de un año adicional en la aplicación de este incremento, algo que ya ha hecho.

Pese a no poder hacer más en este sentido, Martín ha subrayado que esto no significa que el Gobierno de Cantabria no esté "haciendo cosas" por el sector.

En este sentido, Martín ha reivindicado que Cantabria fue la "primera" comunidad en poner en marcha un Plan Renove que ha funcionado "bien" del que, según ha dicho, se han beneficiado "más de 2.000 cántabros" que han decidido renovar su vehículo y "muchos concesionarios" y al que el Ejecutivo regional ha destinado 2,2 millones.

De hecho, el consejero ha afirmado que "no es casualidad" que Cantabria haya sido, junto a Aragón, la comunidad donde menos han descendido las ventas de vehículos.

"No es para estar orgullosos pero tampoco para tirarnos piedras", ha dicho el consejero, que ha acusado a Vidal de la Peña de estar "empeñado en hacer apología de la catástrofe".

Y en relación a la posibilidad de un nuevo plan de apoyo de este tipo, Martín ha recordado que poner en marcha uno nuevo de ámbito autonómico cuando aún están en vigor planes estatales, como el Renove nacional o el MOVES II, sería "tirar el dinero".

De hecho, cree que el Gobierno regional debe "hacer publicidad" de estos planes estatales para hacerlos llegar a los ciudadanos en lugar de "criticarlos y decir que no valen para nada".

Además, el consejero ha afirmado que estará "muy atento" a cómo evolucionan las ventas de vehículo y ha expresado su compromiso de que, si se precisa, el año que viene se podría poner en marcha otro plan de apoyo al sector.

Martín ha reivindicado que el Gobierno de Cantabria ha estado "a la altura de las circunstancias" en su apoyo al sector de la automoción.