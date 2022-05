Gochicoa dice que el problema de las inundaciones de Molleda no es su competencia pero "está encauzado"

El PP critica que un estudio de 50.000 euros y seis meses lleve sin resolverse dos años y medio

SANTANDER, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha afirmado hoy que el "tema" de las inundaciones de Molleda (Val de San Vicente) "está encauzado", si bien la actuación no es de su competencia sino de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

"Si yo soy el competente, que venga Dios y lo vea", ha sentenciado en comisión parlamentaria el consejero, que también ha asegurado que en Cantabria hay "problemas muy superiores al de Molleda" en cuestión de inundaciones, y que ha subrayado que, en este caso concreto, se trata de realizar una "actuación global" porque la solución que proponían los afectados "no era una solución" sino "chapuzillas que no responden a la solución global del problema" y que incluso podrían generar "más problemas".

El consejero se ha pronunciado así en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Parlamento de Cantabria, a preguntas del Grupo Popular sobre los avances de los trabajos para evitar las inundaciones en Molleda; una comparecencia que según el diputado popular, Roberto Media, ha tardado seis meses en producirse, por lo que ha acusado a Gochicoa de haber incumplido el Reglamento "con la connivencia" de los grupos del Gobierno, PRC y PSOE.

Media ha asegurado que los vecinos de Molleda están "muy preocupados" por las inundaciones que se repiten periódicamente y ha criticado que un estudio de alternativas de 50.000 euros y seis meses de plazo lleve dos años y medio sin licitarse, lo que en su opinión muestra el "abandono y la desidia de los gobiernos de Revilla y Sánchez", que ha calificado de "bochornoso".

"¿No tenían 50.000 euros las administraciones para evitar las inundaciones", se ha preguntado, recordando que en abril de 2021, cuando realizó a Gochicoa en el Parlamento preguntas similares a las de hoy, éste "se comprometió" a que el estudio estaría redactado ese año "a pesar de que sabía que 2021 iba a ser un año perdido y que no se iba a disponer de ese estudio". El contrato se licitó el 15 de diciembre de 2021, se declaró desierto el procedimiento el 7 de marzo de este año, y se ha vuelto a licitar el pasado mes de abril.

El consejero ha aclarado que el retraso en la licitación se ha producido por un error en las ofertas presentadas, que ha obligado a repetir el procedimiento, que ya está en fase de adjudicación.

Además ha explicado que en el caso de Molleda, la actuación no solo afecta a este núcleo sino a Unquera y a la localidad asturiana de Prio; también implica a Costas porque influyen las mareas; y a una carretera nacional. "Si yo soy el competente, que venga Dios y lo vea", ha sentenciado, afirmando que la competencia es de la CHC.

Con todo, ha asegurado que el tema "está encauzado" y Obras Públicas colaborará cuanto esté el estudio. En este sentido ha señalado que "hay 500.000 euros" en el Plan Hidrológico de Cuenca 2022-2027.

Y ha remarcado que en los últimos dos años la colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Confederación ha sido "en general bastante fructífera" para varias actuaciones sobre inundaciones, porque en esta cuestión "tenemos que ir de la mano las administraciones como única garantía de que lo que salga sea posible", como ha pasado por ejemplo en Reinosa.

Tras escucharle, Media ha lamentado que "estamos en el mismo punto que en 2019" y que "la realidad es que los vecinos siguen si tener soluciones". Y ha acusado a Gochicoa de estar "más preocupado por los anfibios que por los vecinos" de la zona.

Respecto al anuncio del alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, de que el Ministerio para la Transición Ecológica tendría el estudio de viabilidad en 2020, el consejero ha respondido que quizá la CHC pensaba acometerlo dentro de un contrato marco pero se acabaron los fondos.

COMPRA

Por otra parte, Gochicoa se ha referido al presidente de la plataforma por la solución de las inundaciones de Molleda, quien, según ha indicado, aparecía en un vídeo de un medio de comunicación declarando que se había comprado la vivienda hacía "unos meses, un año, dos años" y que sabía que se inundaba pero señalaba que es obligación las administraciones públicas resolver este problema.

En opinión de Gochicoa, "no es la persona más correcta" para exigir soluciones. "Yo creo que andar con prácticas de alguna forma poco admisibles en derecho, intentar de alguna forma presionar con compras que me atrevería a decir que son un poco especulativas, no es lo que corresponde", ha valorado.