Golpea con el mango de un recogedor a otro hombre y le abre una ceja en una pelea en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha sido detenido por la Policía Local de Santander por haber agredido a otro, de 49, durante una pelea, en la que le golpeó con el mango de un recogedor y le abrió una ceja, causándole una abundante sangrado por el que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los hechos ocurrieron el domingo, sobre las 10.15 horas, en la calle Los Escalantes de la capital cántabra, donde los agentes fueron requeridos por un grupo de personas por una pelea entre dos hombres.

A su llegada, se encontraron a uno de ellos sangrando "abundantemente" por una ceja tras haber sido golpeado por el otro con el mango de un recogedor.

El herido fue trasladado en ambulancia a Valdecilla y los agentes localizaron, identificaron y detuvieron al presunto agresor, contra el que instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de lesiones, ha informado en un comunicado la Policía Local.