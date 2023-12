Gómez de Diego replica al Gobierno que "si cumple la ley" con el Centro Náutico Pesquero de Laredo "no habrá problema"

Le reprocha que en lugar de pedirle una reunión sobre el tema, opte por la "confrontación" en una rueda de prensa con acusaciones a Ribera

SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Cantabria, la socialista Eugenia Gómez de Diego, ha replicado al Ejecutivo regional (PP) que si "cumple la ley" en la actuación del Centro Integrado de Formación Náutico Pesquera de Laredo "no habrá problema" y se ha puesto a su disposición "si se ve incapaz de sacar adelante la tramitación administrativa" de este proyecto.

"Es una cuestión puramente técnica y legal. Si cumple la ley no habrá problema", ha asegurado este miércoles Gómez de Diego en un comunicado de respuesta a la rueda de prensa que han ofrecido esta mañana los consejeros de Fomento y FP, Roberto Media y Sergio Silva, respectivamente, después de que la semana pasada el Ministerio para la Transición Ecológica remitiera al Ejecutivo una resolución pidiéndole que paralice las obras de construcción del Centro Náutico-Pesquero hasta que se resuelvan los recursos judiciales pendientes relacionados con esta actuación.

Gómez de Diego ha explicado que lo que ha hecho la Dirección General de Costas es emitir "una resolución desfavorable parcialmente" y otorgar un plazo a la Administración regional para presentar recurso.

La delegada ha criticado que Silva y Media hayan acusado a la ministra del ramo, Teresa Ribera, de querer "torpedear" este proyecto, unas declaraciones en las que la delegada del Gobierno ve "un intento de manipular a la opinión pública".

Gómez de Diego ha asegurado que "está a disposición" del Ejecutivo cántabro y ha lamentado que el Gobierno autonómico no se haya dirigido directamente a ella para abordar esta cuestión y haya optado "directamente por buscar la confrontación, usando a los medios de comunicación, pese a que durante esta semana ha coincidido con el propio Media en distintos actos institucionales".

"No parece tener mucho sentido que hayamos estado juntos en distintos actos y que ningún miembro del Gobierno me haya trasladado nada al respecto ni me haya solicitado una reunión para abordar esta cuestión y que minutos después salga un consejero a pedirme públicamente una mediación", ha dicho.

Pese a ello, ha mostrado su "total disposición al diálogo permanente y constructivo en beneficio de los cántabros y cántabras" y ha deseado que el Gobierno regional esté "en esa misma dinámica".