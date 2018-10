Gómez ve en el anuncio de Solanas una "campaña de promoción personal"

Publicado 17/10/2018 12:45:33 CET

Al diputado regional de Cs le parece "perfecto" que el exdirigente del PP concurra al proceso, pero le "sorprende" la manera de hacerlo

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos Cantabria, Rubén Gómez, ha asegurado que le parece "perfecto" el anuncio del exdirigente del PP y actual afiliado de Cs Joaquín Solanas de presentarse a las primarias del partido naranja para ser su candidato a la Presidencia de la Comunidad en las elecciones autonómicas del próximo mayo, aunque le "sorprende" que haya informado de su intención a través de los medios de comunicación y no ante los militantes, que es "como debieran hacerse este tipo de cuestiones".

Así, Gómez ha insinuado una posible campaña de promoción personal por parte de Solanas, y ha sentenciado al respecto: "Yo, con aquellos que tienen una campaña personal para su propia promoción, pues evidentemente no tengo nada que decirles".

El parlamentario de Cs ha respondido así a preguntas de los periodistas este miércoles al término de un acto celebrado en la Cámara, minutos después de que el que fuera director general de Cultura con el anterior Gobierno 'popular' remitiera un comunicado a la prensa manifestando su pretensión de concurrir a las primarias de Cs, que todavía no están convocadas.

Al ser cuestionado por si con la citada promoción personal se refiere a Solanas, Gómez ha aclarado que alude a "aquellos" que "tengan" dicha campaña.

Por lo demás, ha asegurado que el parece "perfecto" el anuncio realizado por el excargo del PP, que tras ser expulsado de estas siglas -a raíz de la crisis interna surgida por el relevo en la dirección regional que le llevó a promover otro partido, Lealtad Popular- también dejó la nueva formación para incorporarse, el pasado mes de febrero, a las filas de Cs.

Así, el diputado del Grupo Mixto -que ya ha anunciado que no se presentará a los comicios internos- ha señalado que concurrir a las primarias es una cuestión "individual, de cada afiliado", que debe reunir para ello dos requisitos: tener una antigüedad de nueve meses en el partido y estar al corriente en el pago de las cuotas.

De este modo, y teniendo en cuenta que aún no está convocado el proceso, Gómez desconoce si, llegado el momento, Solanas cumplirá o no ambas exigencias -ahora hace ocho meses que se incorporó a Cs, y las elecciones internas estaban previstas inicialmente para el próximo es de enero-. No obstante, supone que "sí" cumplirá los requisitos, toda vez que ha anunciado ya su intención de concurrir.

Preguntado por si le ve "capacitado" para ser el candidato naranja a la Presidencia del Ejecutivo, el diputado regional ha recordado que él no suele hablar de sus compañeros de partido ni de los afiliados, de los que "por suerte" -ha valorado- "cada día hay más", hasta aproximarse en la actualidad a los 600.

"TODO EL MUNDO TIENE DERECHO"

Se ha limitado Rubén Gómez a recalcar que las primarias de Cs son "abiertas" a todos los militantes que cumplan las exigencias establecidas, y ha agregado en este sentido que "todo el mundo tiene derecho a presentarse".

"Creo que es bueno y positivo que aquellos que se vean con capacidad se postulen y se presenten", ha valorado. Pero "me sorprende que estas cosas se hagan de cara a los medios de comunicación y no previamente informando a los afiliados, que es como se debieran hacer este tipo de cuestiones", ha precisado el portavoz parlamentario de Cs.

Todo ello, antes de remachar "yo, con aquellos que tienen una campaña personal para su propia promoción, pues evidentemente no tengo nada que decirles". "Tienen todo el derecho del mundo en hacerla también", ha concluido Rubén Gómez.