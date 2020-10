Los grupos fuerzan la retirada de la propuesta de comisión de servicio de basuras del PP

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Socialista, Regionalista, Unidas por Santander (UxS) y Ciudadanos han votado hoy en el Pleno a favor de retirar la propuesta del PP de crear una comisión especial sobre el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos para pedir más informes en aras a una "mayor seguridad jurídica".

De este modo, la propuesta del Partido Popular, que planteaba que la comisión fuera cerrada y con deliberaciones secretas, solo ha contado con los 12 votos a favor de PP y Vox, mientras ha tenido 15 en contra, incluidos los de Cs, su socio en el Gobierno local, al considerar que puede haber otras interpretaciones jurídicas distintas de la que asienta la iniciativa del PP donde quepa la publicidad de la comisión.

En este sentido, los populares defendían crear una comisión especial como única opción "legal, ágil y operativa" para analizar, investigar y evaluar el contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento orgánico del Pleno y en el resto de normativa aplicable.

Un normativa que, según el PP, establece que la comisión no sea pública, sino "a puerta cerrada", un hecho de han rechazado todos los grupos.

La aprobación de la creación de la comisión se ha retirado a propuesta del PSOE, que se ha remitido al artículo 51 del Reglamento Orgánico del Pleno que establece que se puede pedir la retirada de expedientes incluidos en el orden del día "a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes".

En concreto, los socialistas han solicitado que se eleve consulta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la competencia del Pleno para regular los órganos complementarios en un municipio que es capital autonómica; y que se elabore un informe jurídico sobre si el Pleno de un municipio de capital autonómica, como órgano que tiene atribuida la competencia de regular los órganos complementarios, puede regularlos de forma directa en una sesión de Pleno o bien sería necesario regularlos en su Reglamento Orgánico.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha censurado que la iniciativa del PP tiene "defectos capitales" --como calificó la alcaldesa la del PSOE sobre ordenanzas fiscales en el último Pleno-- y es una propuesta "sesgada" del informe del secretario del Pleno, por lo que ha reclamado la necesidad de "seguridad jurídica" con la incorporación de los expedientes que solicita.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), ha dado la palabra al secretario del Pleno, que ha asegurado que el expediente que se ha presentado está "completo" y está basado en la normativa vigente, que en el caso del Reglamento Orgánico del Pleno establece "de manera clara y contundente" que las comisiones sean secretas, y en Cantabria no existe otra normativa al respecto. "No me cabe ninguna duda jurídica", ha sentenciado.

Sin embargo, la propuesta del PSOE ha contado con el apoyo de Cs, cuyo portavoz, Javier Ceruti, ha dicho que conoce "interpretaciones jurídicas en sentido diverso", y no ha respaldado la iniciativa popular porque "los ciudadanos tienen derecho a conocer en tiempo real lo que se dice en la comisión. O hay voluntad o no la hay", ha sentenciado, subrayando que Cs no puede estar a favor del "mayor secretismo de las deliberaciones".

También el PRC ha expresado sus "dudas" respecto a la imposibilidad de establecer de forma reglada criterios de publicidad, si bien considera "oportunos" la estructura, objetivos e investigación que promueve el PP. Sin embargo, ha considerado que el equipo de Gobierno PP-Cs debería articular canales de publicidad para "mantener la transparencia", algo que debería considerarse dado que se trata de "expedientes pasados". En este sentido, ha reconocido que el "enroque en la imposibilidad legal de publicidad nos genera serias dudas".

El concejal de UxS, Miguel Saro, también ha expuesto sus "dudas" sobre la "interpretación" del secreto de la comisión, y ha hablado de "conflicto muy grave" entre la publicidad, el conocimiento por los vecinos y la transparencia en asuntos "muy importantes" y el "deber del secreto". El edil ha señalado que en la comisión hay expedientes de presente y futuro, en los que habrá que respetarlo, pero en los debates de la comisión deberían "primar los derechos de transparencia".

Por su parte, el concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha considerado que el informe del secretario general del Ayuntamiento "es más que suficiente" para decidir sobre la creación de la comisión, y ha opinado que el hecho de que sea pública "no es determinante" porque "una cosa es que no sea pública y otra secreta". Pese a que el edil ha dicho que no comparte que no sea pública, ha basado su voto de apoyo en que cumple las normas.

Mientras, el concejal del PP, César Díaz, ha rechazado la propuesta socialista porque considera "irrelevante lo que pueda decir la FEMP a efectos del funcionamiento del pleno" y está "fuera de lugar" pues el informe del secretario del Pleno es "un informe jurídico". También, ha enfatizado que el Reglamento Orgánico "es el que es y no se puede modificar por acuerdo del Pleno", además de que no existe en Cantabria una ley alternativa. Y contempla comisiones ordinarias y extraordinarias, como las que ya existen, para asuntos concretos.

Finalmente la alcaldesa, Gema Igual, ha rechazado que existan dudas jurídicas porque hay un informe jurídico, al tiempo que ha asegurado que los ciudadanos "tienen derecho" a conocer "lo que pasa", que es la "labor" de los concejales, ha dicho, puntualizando que en este caso el informe jurídico y el reglamento del Pleno establecen que la comisión no puede ser pública.

La regidora ha lamentado que se retira un punto del Pleno porque se solicitan informes "que no son necesarios" para formar parte del expediente cuando, ha insistido, "no hay dudas jurídicas, hay un informe técnico y un expediente completo".