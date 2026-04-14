Los grupos parlamentarios registran 429 enmiendas a los PGC de 2026, un 94% de la oposición

Archivo - El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en el pleno de debate de enmiendas a la totalidad de la semana pasada - PP - Archivo

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos y el diputado no adscrito en el Parlamento de Cantabria han registrado 429 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026 (398) y a la ley de Medidas Fiscales y Administrativas (31), de las que el 93,7% han sido presentadas por la oposición.

De las 398 enmiendas correspondientes a los presupuestos, el grupo 'popular', que sustenta al Ejecutivo regional en la Cámara, aunque en minoría, ha presentado 24, más tres pactadas con el PRC, con el que por tercera vez en la legislatura ha sellado un acuerdo para poder aprobar las cuentas.

El resto son de la oposición: 28 del PRC --más las tres conjuntas con los 'populares'--; 225 del PSOE, 99 de Vox y 19 del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, según ha informado el Parlamento.

Por otra parte, las 31 enmiendas parciales a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como 'ley de acompañamiento', son todas de la oposición, ya que el PP en este caso no ha presentado ninguna. El PRC, por su parte únicamente ha registrado una, mientras que otras ocho corresponden el PSOE; 11 a Vox 11 y al parlamentario no adscrito.

El número de enmiendas parciales registradas es inferior a las presentadas el año pasado, cuando ascendieron a 461, de las que 422 fueron al proyecto de presupuesto y 39 a la 'ley de acompañamiento'.

CONTINÚA LA TRAMITACIÓN

El plazo de presentación de enmiendas ha concluido este mediodía, de modo que el calendario de tramitación sigue con la reunión de la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda que el jueves a las 12.00 horas decidirá si se admiten a trámite.

A continuación, la comisión parlamentaria estudiará y debatirá las enmiendas los días 21 y 22 de abril y elaborará el dictamen correspondiente que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el día 24.

El trámite final será el debate y votación de las enmiendas y el Presupuesto en el Pleno del Parlamento, que se celebrará el lunes, 27 de abril, con el objetivo de que las cuentas entren en vigor el 1 de mayo.