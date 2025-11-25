La Guardia Civil forma a los agentes en atención a colectivos vulnerables o con discapacidad

Jornada de la Guardia Civil sobre 'Atención policial a personas de colectivos vulnerables o con discapacidad' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha organizado una jornada sobre 'Atención policial a personas de colectivos vulnerables o con discapacidad', en la que ha formado a agentes del cuerpo además de efectivos de la Policía Nacional y varias policías locales de la comunidad.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha inaugurado la jornada y ha destacado la formación continua de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mejorar la atención ciudadana, y en especial la que se presta a colectivos vulnerables o con discapacidad.

Casares ha puesto en valor la importancia de la formación para "transmitir tranquilidad" a colectivos con "diferentes capacidades" para que puedan "reconocerse" en el trabajo que realizan los agentes que les atienden en situaciones de dificultad. "Vuestro trabajo es clave, pero la formación también", ha dicho.

El representante del Estado en Cantabria ha señalado la importancia de conocer las necesidades de diversos colectivos para así tener la capacidad de atenderles de forma que "se sientan seguros con nosotros".

En este punto, ha puesto en valor a las asociaciones que colaboran en esta formación como la Asociación de Padres de Personas dentro del Espectro Autista y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de Cantabria (APTACAN), la Asociación Disfrutar del Mar que realiza actividades lúdico-terapéuticas en la playa y/o el mar para niños con necesidades especiales, Plena Inclusión Cantabria, AMICA, la Cocina Económica y ACCAS.

Casares ha señalado que, de la mano de estas entidades, los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales que participan en la formación mejorarán la atención ciudadana y especialmente a los colectivos vulnerables.

En la inauguración de la jornada también han participado el jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo; y la teniente coronel Pilar Villasante, jefa de Formación y Recursos Humanos del cuerpo y organizadora de la jornada, en la que también han tomado parte grupos operativos de la Guardia Civil como el REDO, el Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio.

Además, para finalizar la jornada ha intervenido Vanesa Almeida, entrenadora paralímpica y alpinista con autismo de alto funcionamiento.