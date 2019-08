Guelbenzu sobre el final de la saga de Mariana de Marco: "No sé si me lo perdonarán los lectores"

Publicado 06/08/2019 13:33:07 CET

El escritor José María Guelbenzu ha asegurado que se encuentra trabajando en la décima novela de la saga sobre la jueza de instrucción Mariana de Marco que incluye títulos como 'No acosen al asesino', 'El asesino desconsolado' o la última entrega 'O calle para siempre', y que será la que culmine la serie. "La única duda que tengo es que tiene un final tan fuerte que no sé si me lo van a perdonar los lectores", ha señalado.

En este sentido, ha hecho un paralelismo, "salvando las distancias", con el personaje de Sherlock Holmes, al que su autor "tuvo que resucitar". En su caso, tal y como ha asegurado, "no es que vaya a matar" a la protagonista pero ha anticipado que puede que sea "un final que no acabe de gustar a la gente".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa con motivo de su participación en los 'Martes literarios' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

No obstante, Guelbenzu ha señalado que, "si los lectores se ponen muy nerviosos", no descarta la posibilidad de publicar una novela más allá de la décima. "A lo mejor hay que hacer la última", ha matizado.

El escritor ha matizado que, esta saga de novelas responde a su faceta como escritor "más cercana" a las novelas "de entretenimiento" que le suponen un "desahogo" frente a otro tipo de "alta literatura ambiciosa" que también trabaja y que oscila en torno a "los grandes temas" como la codicia, el amor, el miedo o el odio.

Guelbenzu señalado también que, en el caso de su novela, "no es fácil adaptar a la jueza" a la pantalla, por ser algo "bastante personal" pero ha admitido que "ese es el riesgo de hacer una adaptación".

"La lectura se lee con la imaginación no con la visualización y cada uno se configura su propio personaje y su propio paisaje", ha aseverado.

En esta línea, Guelbenzu ha reconocido que los derechos de Mariana de Marco están "comprados" si bien ha admitido que, "una cosa es que los compren y otra que los vendan", por lo que no ha desvelado si se llegará a producir una adaptación.

"CONTAR HISTORIAS ESTÁ MUCHO MÁS REPARTIDO"

De igual manera, ha asegurado que la labor de "contar historias" está "mucho más repartida que antes" pese a que ha considerado que, aunque existen diferentes formas de entretenimiento como la novela, el teatro o las series, "no hay una forma que arrumbe a otra" sino que lo que hacen es "resituarla" y "ponerla en su sitio".

"Cuando aparece la novela le arrebata al teatro y a la poesía dramática la capacidad de contar historias y la tiene en exclusiva en el siglo XIX y parte del XX pero a continuación empiezan a aparecer el cine y las series que empiezan también a contar historias", ha señalado.

Por último, Guelbenzu ha valorado que en las series "hay gente de mucha calidad" como son los guionistas y ha señalado que, frente al cine que, a su juicio, "está perdiendo mucho", las series "están subiendo".