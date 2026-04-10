Hacienda devuelve 900.000 euros de la Renta en Cantabria y las declaraciones presentadas ya suman 24.300

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha pagado cerca de 900.000 euros a casi 1.800 contribuyentes cántabros en el primer día en el que se han iniciado las devoluciones de la Campaña de la Renta 2025, y que en todo el país ha supuesto el abono de 93,4 millones a unos 172.000 ciudadanos, según han informado fuentes del organismo.

De las más de 24.300 declaraciones presentadas en la región a cierre del jueves, un 10 por ciento más respecto al año pasado, más de 21.800 eran a devolver, cifra un 8,8% superior a la de hace un año. En España se registraron 2,2 declaraciones, un 8,1% más, de las que 1,9 millones eran a devolver, un 7,3% más.

De todas ellas, la Agencia Tributaria ya ha pagado un total de 172.000 declaraciones, 1.794 en Cantabria, lo que supone un incremento del 9,7% a nivel nacional (y del 14,2% en el ámbito regional) frente a la campaña anterior, por un importe total de 93,4 millones, un 13,7% más -899.000 euros en la comunidad, un 5,3% más-.

Las presentaciones por internet comenzaron el miércoles y ya, este viernes, los contribuyentes han empezado a recibir las primeras devoluciones de una campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones en España y 338.885 en Cantabria, un 2,1% y 2,2% más.

La Agencia Tributaria prevé devolver 205 millones de euros en la región, un 3,7% menos, e ingresar 253 millones, un 24,3% más. Y en todo el país, se espera que 15,7 millones den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2%. Por contra, calcula que habrá 7,7 millones que resulten a ingresar, por un montante de 24.628 millones de euros.

NOVEDADES

Este año, la campaña cuenta, como principal novedad, con una ampliación de los beneficiarios potenciales de 'Renta Directa'. Este servicio para la presentación instantánea de declaraciones sencillas se amplía a nuevos colectivos para llegar a nueve millones de posibles usuarios, el doble del alcance potencial del año pasado.

Además, se amplían los mensajes preventivos antes de la presentación de la declaración para evitar errores que den lugar a comprobaciones posteriores y se añaden avisos para no perder derechos a deducciones autonómicas.

En cuanto a las previsiones del Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé unos ingresos totales de 2.473 millones de euros, un 15,4% más, con un número total de declaraciones de 220.797, un 2,5% menos.

CALENDARIO DE LA CAMPAÑA

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.