Hacienda prevé devolver 205 millones en la Renta en Cantabria, un 3,7% menos, e ingresar 253, un 24,3% más

Archivo - Imagen de archivo de una empleada trabajando en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria prevé devolver en Cantabria un total de 205 millones de euros en la Campaña de la Renta 2025 que arranca este miércoles, un 3,7 por ciento menos que en el anterior ejercicio, e ingresar 253 millones, un 24,3% más.

En detalle, Hacienda prevé que se realicen 338.885 declaraciones en Cantabria, un 2,2% más que el año anterior, y de las que 293.814 serían individuales (+2,7%) y 45.071 conjuntas (-0,8%).

Del total, la previsión es que 87.496 sean positivas (+12,9%); 231.112 devoluciones (-1,6%), y 20.277 se incluyen en la categoría de negativas y otras (+5,7%).

A nivel nacional, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones en la Campaña de Renta 2025, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones. En global, se esperan 25.251.000 declaraciones.

En contexto, este miércoles se ha abierto el plazo para presentar vía telemática la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF), una campaña que se mantendrá abierta hasta el próximo 30 de junio.