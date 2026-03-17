El helicóptero del 112 rescata a dos senderistas perdidos en los Collados del Asón

Helicóptero del Gobierno de Cantabria - 112

SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a dos senderistas perdidos en los Collados del Asón. Se encontraban fuera de la ruta y uno había sufrido una caída sin consecuencias graves, informa el 112 en su cuenta de X.

La aeronave realizó un apoyo parcial para facilitar el descenso de dos rescatadores y un médico, que han comprobado que los afectados podían aproximarse hasta un área propicia para la aproximación del helicóptero, que realizó otro apoyo parcial.

Una vez en la aeronave, los senderistas han sido evacuados a zona segura.