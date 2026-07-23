El helicóptero de Cantabria rescata a un joven enriscado en el Pico San Vicente de Soba

Fotografía extraida del vídeo que publica el 112 en la red social X - 112 CANTABRIA
SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a un joven senderista enriscado en la zona del Pico San Vicente, en el municipio de Soba.
Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, tras encontrar al joven y ser valorado por el médico de la aeronave, se pudo comprobar que estaba en buen estado.
Posteriormente, se le ha evacuado a una zona segura mediante una operación de grúa con eslinga rápida.