El helicóptero rescata a un hombre con lesión de cadera tras caerse en una playa de Bareyo

Equipo del helicóptero de Cantabria en el rescate de un hombre lesionado en una playa de Bareyo - 112

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) - El helicóptero de Cantabria rescató el jueves por la tarde a un hombre con lesión de cadera tras una caída en la playa de Antuerta, en Bareyo.

El 112 informa en la red social X que movilizó al equipo de la aeronave, 061 y bomberos del Gobierno, además de al servicio de playa de Cruz Roja Cantabria.

Los efectivos atendieron y portearon al herido hasta un lugar accesible y tras ser estabilizado por la médica del helicóptero, fue trasladado por tierra al Hospital Valdecilla.