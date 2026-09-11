El helicóptero rescata a un hombre con lesión de cadera tras caerse en una playa de Bareyo

Equipo del helicóptero de Cantabria en el rescate de un hombre lesionado en una playa de Bareyo
Equipo del helicóptero de Cantabria en el rescate de un hombre lesionado en una playa de Bareyo - 112
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 11 septiembre 2026 9:14
Seguir en

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) - El helicóptero de Cantabria rescató el jueves por la tarde a un hombre con lesión de cadera tras una caída en la playa de Antuerta, en Bareyo.

El 112 informa en la red social X que movilizó al equipo de la aeronave, 061 y bomberos del Gobierno, además de al servicio de playa de Cruz Roja Cantabria.

Los efectivos atendieron y portearon al herido hasta un lugar accesible y tras ser estabilizado por la médica del helicóptero, fue trasladado por tierra al Hospital Valdecilla.

Contador

Contenido patrocinado