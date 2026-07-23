El helicóptero rescata a una senderista asturiana herida cuando hacía una ruta en Camaleño

El helicóptero de Cantabria rescata a una senderista asturiana herida cuando hacía una ruta en Camaleño - 112 CANTABRIA
SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a una senderista de 58 años, vecina de Asturias, que ha resultado herida cuando realizaba la ruta entre Pido y Arroyo Movejo, en el municipio de Camaleño.
Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, tras localizar a la mujer, el médico de la aeronave ha realizado una primera valoración de su estado sobre el terreno.
Posteriormente, se le ha inmovilizado la pierna mediante una férula, se le ha aplicado una bolsa de frío y administrado analgesia.
La senderista ha sido izada al helicóptero con apoyo de un rescatador y trasladada hasta el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander. Desde allí, una ambulancia del 061 la ha evacuado al Hospital Marqués de Valdecilla para recibir atención sanitaria.