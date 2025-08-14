Heridas dos octogenarias atropelladas por un camión y un turismo en sendos accidentes en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 84 y 80 años han resultado heridas en Santander, tras ser atropelladas en sendos accidentes de circulación, la primera de ellas mientras un camión realizaba una maniobra de marcha atrás y la segunda por un turismo fuera de un paso de peatones.

Los siniestros tuvieron lugar el pasado martes en las calles Cuesta del Hospital y Archivo de Simancas, respectivamente, y ambas víctimas tuvieron que ser trasladas al hospital para ser atendidas de sus lesiones.

Por otro lado, dos conductores han resultado heridos este miércoles en otros dos accidentes de circulación. El primero de ellos tras caerse de la moto que conducía y el segundo en la colisión de un turismo y una motocicleta, ha informado la Policía Local.