Herido un menor de 14 cuya bicicleta chocó con un coche y una mujer atropellada en el paso de cebra

Ambos accidentes ocurrieron el lunes por la tarde en la Avenida de la Constitución de Santander

Archivo - Agentes de Policía Local de Santander
Archivo - Agentes de Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 10:01
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SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 14 años ha resultado herido al colisionar la bicicleta en la que iba con un turismo. El accidente ocurrió el lunes por la tarde, a las 18.05 horas, en la Avenida de la Constitución de Santander.

El chico fue auxiliado por agentes de Atestados de la Policía Local y, después, por la dotación de una ambulancia del 061, que lo trasladó al Hospital Valdecilla, ha informado este martes el Cuerpo.

Posteriormente, a las 19.35 horas y en la misma calle, un turismo atropelló dentro de paso de cebra a una mujer de 45, que también resultó herida, e igualmente fue atendida por efectivos policiales y por sanitarios que la evacuaron al hospital.

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