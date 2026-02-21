Herido un menor tras caerle una rama de árbol en la cabeza en Castro Urdiales

Imagen de la rama. - DYA CANTABRIA
CASTRO URDIALES 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un menor ha resultado herido tras caerle una rama de árbol en la cabeza este viernes en la plaza del barrio de los Marineros de Castro Urdiales, lo que le ha causado hipertensión intracraneal y contusiomes en la zona frontal y parietal del cráneo.
Los hechos han ocurrido a las 21.00 horas en dicha céntrica vía pública castreña, hasta donde se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico de DYA Cantabria, que ha atendido al niño.
Tras la valoración realizada por el técnico de emergencias sanitarias, el vehículo medicalizado ha trasladado al menor hasta el Hospital Comarcal de Laredo para ser atendido por personal facultativo, según ha informado el DYA Cantabria a través de su perfil en la red social X.