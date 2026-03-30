Heridos el conductor y pasajero de un coche que chocó con una excavadora de unas obras en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor y pasajero de un turismo, dos hombres de 60 y 38 años, han resultado heridos tras colisionar con una excavadora en Santander, en las obras de urbanización que se están ejecutando en la calle Campogiro.

El accidente tuvo lugar a las nueve de la mañana del pasado viernes, ha informado este lunes la Policía, que ha indicado que ambos fueron atendidos por una ambulancia y evacuados al Hospital Valdecilla.

Además, a lo largo del fin de semana se han producido otros dos siniestros con víctimas. Uno a las 00.35 horas del sábado en la rotonda de Valdecilla Sur, donde chocaron dos turismos y resultaron heridos el conductor y el pasajero de uno de ellos, de 43 y 20 años. También fueron trasladado por una dotación del 061 a Valdecilla.

Finalmente, el domingo a las 21.45 horas colisionaron en el Paseo Altamira un turismo y una motocicleta, resultando herido el motorista, un hombre de 60 años, que igualmente fue asistido por una ambulancia en el lugar antes de ser evacuado al hospital.