La Hermandad de Donantes de Sangre obtuvo el pasado año más de 19.300 donaciones

La Hermandad de Donantes de Sangre distingue a 160 personas que han superado las 40 donaciones - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria ha obtenido el pasado año más de 19.300 donaciones; 12.400 de ellas a través de la unidad móvil en cerca de 500 salidas realizadas.

Mientras, las donaciones de plasmaféresis ascendieron a 3.051 unidades, de las que 1.136 se lograron gracias a esta unidad móvil.

Por su parte, de los 113.730 miembros que forman parte de la Hermandad, 12.698 donaron en 2025, registrándose 1.910 nuevos donantes.

Además, la cifra de donantes de órganos ascendió a 17.858 personas, con 19 nuevos; y la de médula ósea se situó en 7.187, con 272 nuevos.

El Gobierno de Cantabria ha dado a conocer estos datos tras la celebración de la 56 asamblea ordinaria de la Hermandad que se ha celebrado este sábado en el Hospital Valdecilla con la presencia del consejero de Salud, César Pascual; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director médico de Valdecilla, Ramón Herrería; el presidente de la Hermandad, Gervasio Portilla, y el secretario general, Rafael Ruiz.

En el marco de esta reunión, se ha procedido a distinguir a 160 personas que han superado las 40 donaciones.

AGRADECIMIENTO

Por su parte, Pascual ha agradecido a los donantes de sangre su solidaridad, compromiso y humanidad, considerándolos como "parte esencial de la sanidad pública de Cantabria".

En este sentido, ha señalado que la donación de sangre "marca la diferencia" en un quirófano, en una unidad de cuidados intensivos, en un tratamiento oncológico, en una urgencia y "en una familia que respira aliviada por su familiar".

"Sin esta Hermandad, muchas historias no tendrían un final feliz en Cantabria", ha subrayado el consejero.

Frente al individualismo que ha vinculado a la sociedad actual, ha puesto de ejemplo la actitud de los donantes, "personas con vidas propias que deciden hacer algo tan sencillo pero extraordinario".

Al respecto, el titular de Salud ha apuntado que donar sangre es decir "tu vida me importa aunque no te conozca", y ha asegurado que "sin donantes no hay sistema sanitario que aguante y no hay urgencias que respondan".

"Cantabria tiene algo muy valioso gracias a vosotros", ha insistido y ha puesto en valor que se trata de "una red de personas que creen en cuidar sin preguntar a quién y eso es muy poderoso y profundamente transformador", con lo que también, ha afirmado, se define un modelo de convivencia basado en el cuidado mutuo.

Finalmente, Pascual ha pedido a los donantes que sigan siendo el altavoz que "contagie el espíritu solidario". "Cada nuevo donante es una vida más protegida y un paso más para alejarse de la sociedad actual fría y deshumanizada", ha reivindicado.