Un hombre sufre quemaduras del 50% en el incendio de un barco el faro de Suances

El herido a su llegada a Cruces - 112 CANTABRIA
SANTANDER 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha evacuado al Hospital Universitario de Cruces (Baracaldo, Vizcaya) a un hombre de 76 años con quemaduras de segundo grado en el 50 por ciento del cuerpo tras incendiarse este domingo frente al faro de Suances la embarcación de la que era el único tripulante.
El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso en torno a las 10.00 horas y ha movilizado a efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y 061. Además, ha establecido la coordinación oportuna con el 112 Vizcaya.
Otro barco ha rescatado y llevado al Puerto de Suances al herido, que ha sido trasladado por el 061 Cantabria hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.
Una vez en el helicóptero del Gobierno de Cantabria, ha estado asistido por el médico de a bordo, el rescatador y el equipo médico del Soporte Vital Avanzado con base en Centro de Salud de Astillero, ha informado el Gobierno de Cantabria.