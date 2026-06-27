El horario de verano del TUS mejora conexiones con playas y zonas de ocio desde el 1 de julio

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SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El horario especial de verano del Servicio Municipal de Transportes Urbanos (TUS) de Santander empezará el próximo miércoles, 1 de julio, y estará vigente hasta el 31 de agosto. En ambos meses, el TUS se adaptará a las necesidades de movilidad de ciudadanos y visitantes, con mejores conexiones con las playas y zonas de ocio de la ciudad y el refuerzo de varias líneas, así como incrementos de frecuencia en fines de semana.

Así, el nuevo dispositivo permite ajustar la oferta de transporte a la demanda de esta época del año, "sin perder de vista las necesidades de los usuarios habituales", ha indicado el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro. "Continuamos trabajando para ofrecer un servicio adaptado a cada momento del año, cómodo, accesible y capaz de responder a las necesidades reales de santanderinos y visitantes", ha agregado en un comunicado.

Entre las novedades del horario estival del TUS destacan los incrementos de servicio en varias líneas los fines de semana, como la 1 y la 2, que aumentarán sus rutas los sábados y domingos, tanto por la mañana como por la tarde, y pasarán de 38 a 43 servicios diarios. También la línea 3 reforzará su oferta, al pasar de 31 a 39 expediciones al día, mientras la 7c1 aumentará las suyas de 41 a 50.

Como en veranos anteriores, las líneas 3 y 4 recuperarán sus trayectos hasta el Intercambiador del Sardinero. La 3 tendrá cabeceras en el Intercambiador del Sardinero y Ojaiz y circulará por la avenida Reina Victoria en ambos sentidos; mientras que la 4 conectará el Intercambiador del Sardinero con el Barrio Pesquero, y realizará igualmente todos sus recorridos por Reina Victoria.

Además, las líneas 3, 4 y 24c1 trasladarán la parada de La Magdalena a Reina Victoria 117 (junto al paso de peatones). Y las 5c1 y 5c2 descenderán al Sardinero todos los días, con final de trayecto en Piquío e inicio en Plaza de Italia, mientras que la 7c2 realizará todos sus recorridos por la avenida Reina Victoria y el Sardinero.

Por su parte, la línea 12 ampliará el servicio con una nueva salida diaria a las 06.45 horas de lunes a domingo y una ruta de refuerzo a las 07.00 horas los días laborables.

La línea 14 (Plaza de las Estaciones-Valdecilla-General Dávila-Peligros) recuperará a partir del 1 de julio su recorrido hasta la playa de Los Peligros desde la salida de las 9.50 horas desde la calle Cádiz, con primera salida desde Los Peligros a las 11.05 horas.

En los trayectos con destino Los Peligros no se utilizará la parada habitual de Estación de Autobuses 1 (513) de la calle Cádiz. Los autobuses circularán por el Pasaje de Peña hasta la calle Castilla, y utilizarán las paradas Estaciones (103) y Estaciones (273), compartidas con la línea 4.

CAMPING DE BELLAVISTA, VIRGEN DEL MAR Y RUTAS NOCTURNAS

Otra de las novedades será la recuperación de la línea 15 (Estaciones-Camping Bellavista), que este año ampliará su horario y prestará servicio ininterrumpido de 10.00 a 22.00 horas. Asimismo, la línea 17 volverá a conectar con la Virgen del Mar los sábados, domingos y festivos a partir de las 09.45 horas.

Las líneas 24c1 y 24c2 realizarán desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto su recorrido diario por la avenida Reina Victoria y el Sardinero. Además, este itinerario se mantendrá durante los sábados, domingos y festivos hasta el 12 de octubre.

Por otro lado, la línea 16 mantendrá los domingos y festivos el mismo recorrido y horarios que los sábados, tal y como sucede en el horario general de invierno.

Las líneas LC, 6c1, 6c2, 11, 13, 16 y 18 no experimentarán modificaciones en sus recorridos respecto al horario actual.

SERBICIO INTERMODAL A LA UC.

El servicio intermodal a la Universidad comenzará el 8 de septiembre, mientras que el especial a los institutos se pondrá en marcha el 10 de septiembre.

En cuanto al servicio nocturno, los autobuses circularán hasta las 5.20 horas los viernes y sábados, mientras que de domingo a jueves la última salida será a las 4.25 horas.

3.000 LIBRILLOS.

Con motivo de la entrada en vigor de los nuevos horarios, el TUS ha editado 3.000 librillos informativos con los recorridos y horarios actualizados de todas las líneas.

Estos ejemplares estarán disponibles desde el lunes 29 de junio en la Oficina de Atención Ciudadana del TUS, ubicada en el edificio La Paz, en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo de los Jardines de Pereda.