Identificado por robar tres botellas de ron de un supermercado de Santander

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía local ha identificado a un hombre de 42 años por robar tres botellas de ron de un supermercado de Santander.

Sobre las 20.15 horas del pasado sábado, la empleada de un supermercado situado en la calle Miguel Artigas avisó a la Policía Local que, con la colaboración de un agente de la Guardia Civil libre de servicio, identificó a un hombre como presunto autor, momentos antes, del hurto de tres botellas de ron, valoradas en 46,35 euros.

Se han instruido diligencias judiciales y ambas partes han sido citadas para la celebración de un juicio inmediato por delito leve.