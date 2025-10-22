La IGP carne de Cantabria se suma al proyecto de catering de Ampros y Agrocantabria 'Depersonas, cocinando con sentido' - GOBIERNO DE CANTABRIA

Las consejerías de Ganadería e Inclusión Social se han unido para apoyar esta iniciativa social y la promoción del producto regional

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Indicación Geográfica Protegida que certifica la carne de Cantabria se ha sumado al proyecto de catering 'Depersonas, cocinando con sentido', impulsado por la Fundación Ampros (Asociación Cántabra a favor de las personas con discapacidad intelectual) y la cooperativa Agrocantabria (AGC).

Así apoyan este proyecto las consejerías de Ganadería e Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de unir la excelencia agroalimentaria de Cantabria con el compromiso social y la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Los productos elaborados con carne de vacuno certificada IGP de Cantabria incluyen lasaña, albóndigas, hamburguesa y estofado, que se pondrán a la venta en las tiendas de Ampros y Agrocantabria, además de otros establecimientos comerciales de alimentación.

Al acto de la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades han asistido las consejeras de Desarrollo rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río.

Ambas han puesto en valor esta iniciativa para desarrollar y comercializar platos preparados bajo una marca conjunta que certifique tanto la trazabilidad y el origen del producto cárnico IGP Cantabria, como el impacto social y laboral generado por la Fundación Ampros.

También se han referido a la importancia de esta colaboración con dos entidades de economía social como Agrocantabria y la Fundación Ampros, que va a aportar valor añadido a los productos de la región, combinando la calidad de los alimentos y la inclusión de las personas.

Susinos ha destacado que este proyecto se enmarca dentro de las políticas desarrolladas por su departamento para promover una actividad agroalimentaria de calidad, de proximidad y sostenible, basándose en unas prácticas que cuidan el medio ambiente, mejoran los recursos naturales y protegen el bienestar de los animales.

Por su parte, Gómez del Río, ha señalado el "buen hacer" de la Fundación Ampros en la atención de las personas con discapacidad y el trabajo "serio, riguroso e inclusivo" que representa este proyecto para continuar integrando a personas con discapacidad en tareas adaptadas del proceso productivo como parte de su modelo de inclusión laboral.

Ampros cuenta con proyectos como 'Depersonas, cultivando tu bienestar' y 'Depersonas, cocinando con sentido', que conjugan la producción ecológica certificada con un proyecto de catering donde el referente para su transformación es el producto de proximidad, priorizando a los productores de Cantabria.

Al acto también han asistido el presidente de Agrocantabria, José Ángel Pereda; el director general de Agrocantabria, Jacobo Alonso; el director gerente de Ampros, Roberto Álvarez; el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; y el director de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba.