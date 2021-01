Igual afirma que las enmiendas al presupuesto aceptadas no dejan "cojo" al Ayuntamiento

Las seis propuestas de Vox alcanzan los 539.420 euros

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que las enmiendas al Presupuesto municipal de 2021 que ha aceptado el equipo de Gobierno PP-Cs, por un importe total de 539.420 euros, no dejan "cojo" al Ayuntamiento y ha mostrado su satisfacción con el acuerdo alcanzado con Vox para aprobar las cuentas en comisión.

"No hay algo que sea inviable, ni nosotros, como equipo de Gobierno, hubiésemos aceptado que el Ayuntamiento se quede cojo. Y cuando alguien tiene que negociar, de algo tiene que prescindir, pero estamos satisfechos, como me imagino que estará el concejal de Vox", ha valorado la regidora.

El documento de presupuestos superó ayer el primer trámite, la aprobación en comisión, al contar con el apoyo de Vox, para lo que el equipo de Gobierno aceptó seis enmiendas de la formación por importe de más de 539.000 euros. También dio el visto bueno a otra del PSOE pero sin cuantía económica.

Hoy, a preguntas de la prensa, la alcaldesa se ha felicitado por el acuerdo puesto que "son partidas con las que el Ayuntamiento puede seguir atendiendo a todos los vecinos, a todos los colectivos", ha asegurado, aunque ha reconocido que le hubiera gustado alcanzar un consenso, como en el primer plan de choque.

Igual ha recordado que el equipo de Gobierno no tiene mayoría absoluta y por eso ha tenido que negociar los presupuestos, además de porque están "abiertos al diálogo" y "convencidos de que cualquier persona puede aportar buenas unas ideas".

Por eso se han reunido "con absolutamente todos los grupos políticos" y han llegado "a un acercamiento con todos". Sin embargo, Vox ha sido el único que ha facilitado la aprobación del presupuesto al entender que es "importante para la ciudad, para avanzar y para seguir dando respuesta a los santanderinos", según Igual, que ha agradecido este apoyo y ha reiterado que "la voluntad de diálogo ha estado absolutamente con todos".

En este sentido, ha asegurado que el equipo de Gobierno "se ha acercado a sus posturas", aunque a "algunos no les ha parecido suficiente", bien porque, en su opinión, "desde que se presentaron tenían la intención de que nada les podía parecer suficiente" o porque sus expectativas no estaban cumplidas.

La alcaldesa ha vuelto a pedir a todos los grupos políticos que "ayuden a avanzar a esta ciudad y den respuesta a los santanderinos" y a los concejales que "aporten" porque "todos tenemos buenas ideas para mejorar el Ayuntamiento".

Igual ha destacado que Santander es "la envidia de muchos ayuntamientos" porque tiene un remanente de unos 40 millones de euros.

Al respecto ha recordado que el presupuesto que se ha presentado es el ordinario, de 201 millones de euros, la mayoría para gastos corrientes, si bien están los citados remanentes --32 del Ayuntamiento y 7 del Instituto Municipal de Deportes-- para poder invertir en la ciudad.

A preguntas de la prensa sobre las medidas de Vox aceptadas por el PP y Cs, Igual ha subrayado que en el presupuesto "no hay dos partidos, hay una unidad y todas las áreas de gobierno forman parte de una negociación. Otra cosa es que no se hayan querido sentar y es totalmente independiente a que no hayan negociado", ha declarado en alusión al hecho de que Cs no ha negociado con Vox a pesar de que ha renunciado a 215.000 euros de una partida del Plan General.

"Hay partidas de muchas áreas de gobierno y, entre otras, de las que lleva Ciudadanos, que se han cortado, pero es que eso es negociar", ha subrayado la alcaldesa, que además ha asegurado que "negociando y hablando es cuando se crece, y eso es lo que hemos hecho".

Igual ha explicado que, fruto de la negociación, unas partidas económicas han mermado y de otras se ha prescindido, pero "de nada que se tuviese comprometido, que estuviese sujeto a ningún contrato".

Y sobre las reducciones presupuestarias, ha señalado que habrá que dialogar con los colectivos afectados para ver si, dentro del segundo plan de choque, "pueden hacer algo relacionado con el Covid".

ENMIENDAS

Las enmiendas parciales de Vox se han agrupado en 8 y se han aceptado 6, algunas sin cuantía.

Entre las que sí la tienen, se incluye una modificación de 75.000 euros de las partidas de Cultura para incrementar las de convenios sociales, dando de baja unas partidas y de alta otras; y otra para suprimir de la lista de subvenciones nominativas a asociaciones culturales, sociales y de salud para dar de alta programa de gastos del menor, natalidad y conciliación así como un programa de retorno de talento, modificándose 82.000 euros.

Asimismo y entre otras enmiendas, se incluye la baja de varias partidas culturales, educativas, urbanísticas y sociales para reducir la necesidad de financiación bancaria. Se modifican 374.500 euros dando de baja unas partidas y de alta otras.

En concreto, se reducen la subvención a la Asociación de Comerciantes Mercado de la Esperanza en 5.000 euros pasando (de 10.000 a 5.000 euros); a la Asociación de Comerciantes Mercado Puertochico en 10.000 euros, pasando de 20.000 a 10.000; y la subvención al FIS en 60.000 euros pasando de 500.000 a 440.000 euros.

También se reducen las subvenciones del convenio con el Colegio Psicología en 5.000 euros y con ARACCUA, en 13.249 euros.

Y las del programa de visitas guiadas a los centros del Anillo Cultural en 60.000 euros, pasando de 127.660 a 67.660 euros; y los gastos diversos promoción educativa en 10.000 euros.

Asimismo se reducen gastos diversos de promoción turística en 20.000 euros (pasando de 70.000 a 50.000); señalética turística de la ciudad, en 40.000 euros (de 380.000 a 340.000); arrendamiento del edificio de inmigración en 12.000 euros (de 24.000 a 12.000); programas de inmigración, en 10.000 euros, (de 176.000 a 166.000); publicaciones de urbanismo, en 5.000 euros (de 25.000 a 20.000) y redacción del Plan General en 215.000 euros, pasando de 545.000 a 330.000 euros.

Por su parte, se eliminan los convenios para el funcionamiento del Planetario (1.500 euros); con la plataforma asociación de gitanos Romanes (6.032 euros); con el Colegio Administradores de Fincas (20.000 euros); y con Cruz Roja (25.000 euros). Así como las subvenciones de la Casa de Europa (500 euros) y del programa Vacaciones en Paz (11.330 euros).

También se eliminan gastos diversos promoción a la mujer por 2.500 euros.

Por contra, entre las partidas que se incrementan, que ayer dio a conocer Vox, destaca el fondo de contingencia, que crece en 157.112 euros, pasando de 200.000 euros a 357.112.