Igual anuncia refuerzos en el TUS en partidos del Racing y critica que el PSOE quiera salir "como pionero" de la medida

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SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado que se reforzará el servicio de los autobuses municipales en los partidos del Racing, y ha criticado al PSOE el querer salir como "pioneros" de esta medida.

Y es que, el portavoz socialista en Santander, Daniel Fernández, ha pedido este miércoles un plan de movilidad "a la altura" del equipo de la ciudad y que no se deje "a la improvisación".

Por ello, Igual ha asegurado, respondiendo a estas declaraciones, que ya el lunes se llevó a la Comisión de Economía un refuerzo económico de los remanentes para el servicio de autobuses.

"El refuerzo para el Racing ya está hecho y me imagino que el PSOE cualquier medio de comunicación y cualquier vecino pueda pensar que no se hace de un día para otro hay que contar con personas y horas extra, además de con conductores y con dotación", ha dicho.

En este sentido, la regidora ha destacado que lo que trae el PSOE "no son "ideas frescas", sino ideas valoradas por el equipo de Gobierno (PP) y "soluciones tomadas por el Ayuntamiento".

"Desde el viernes pasado tienen (PSOE) el expediente, el lunes hemos aprobado en la comisión un refuerzo económico para la ampliación del TUS y hoy parece que lo ha dicho él. Pero bueno, política", ha concluido Igual.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras la presentación de la Romería del Faro, que será el 6 de septiembre.