Igual: El Ayuntamiento cambiará la situación de Mantecón cuando haya sentencia firme

Publicado 01/03/2019 12:55:10 CET

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha indicado que el Ayuntamiento modificará la situación del concejal no adscrito Antonio Mantecón tras la anulación de su expulsión de Ganemos y del grupo municipal cuando haya una sentencia o resolución "firme" que ordene cambios al respecto.

Mientras tanto, la regidora 'popular' no va a "entrar en conflictos internos de formaciones políticas que desconozco y no me interesan", ha dicho este viernes, a preguntas del periodista sobre el futuro del edil tras la sentencia de la Audiencia Provincial que anuló su expulsión de Ganemos y del grupo municipal Ganemos Santander Sí Puede.

Así, cuando haya un fallo o resolución firme que ordene modificar algo, el Consistorio -que es "independiente" de los problemas de partidos o grupos y está al margen de los mismos- lo hará.