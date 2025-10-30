Igual cree declarar La Magdalena como Lugar de Memoria "solo sirve para dividir a la sociedad"

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), cree que declarar el conjunto de la Península de La Magdalena como el primer Lugar de Memoria de Cantabria "solo sirve para dividir a la sociedad" y "no aporta nada a la convivencia, ni al progreso de la ciudad ni al respeto institucional".

"Mientras Santander trabaja cada día por resolver los problemas reales del presente y mirar al futuro, otros prefieren seguir sacando fantasmas del pasado, reabriendo heridas y utilizando decisiones simbólicas que solo sirven para dividir a la sociedad", ha valorado la regidora en comunicado remitido a los medios, tras conocer, hace solo unas horas, que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado dicho procedimiento.

Igual ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "en lugar de colaborar con los ayuntamientos se dedica a imponer y a generar conflictos donde no los había".

Y es que, a su juicio, este tipo de iniciativas "lo único que hacen es colapsar a las administraciones, distraer recursos y poner en cuestión la propiedad municipal".

En este punto, la alcaldesa ha lamentado la "absoluta deslealtad institucional" del Gobierno de España y de la Delegación del Gobierno en Cantabria, que "una vez más han vuelto a actuar de espaldas al Ayuntamiento de Santander y a los santanderinos, sin transparencia y sin diálogo".

"Esto no va de memoria ni de respeto, sino de hacer política partidista con el patrimonio de todos los santanderinos", ha afirmado la regidora, que ve "inaceptable" que el Ayuntamiento se haya enterado de la decisión "apenas unas horas antes de hacerse pública con una llamada del delegado del Gobierno", Pedro Casares (PSOE), quien "reconoció no tener apenas conocimiento del asunto y se limitó a decir que era un tema heredado".

Igual ha criticado que el Ejecutivo central "pase por encima de la propiedad municipal" y actúe "sin diálogo, sin respeto institucional y sin una mínima cortesía política" hacia una institución que representa a todos los santanderinos.

Por último, ha señalado que Santander "merece respeto, merece lealtad y merece ser informada y escuchada" cuando se toman decisiones que afectan directamente a su patrimonio y a su historia.